▲ 【人民幣債券】中行助海南省政府在港發行首筆離岸藍色及可持續人民幣債券

中銀香港 （02388） 表示，母行中國銀行 （03988） 協助海南省人民政府成功在香港發行首筆離岸藍色及可持續人民幣債券， 這是內地省政府首次在國際資本市場發行的同類人民幣債券，也是今年以來內地首筆在境外發行的省政府債券。中行擔任此次債券發行的牽頭全球協調人兼聯席主承銷商兼聯席帳簿管理人及聯合可持續結構顧問，並協助有關債券獲得香港品質保證局的認證。

今次債券發行規模為人民幣 50 億元（下同），包括 2 年期的藍色債券以及 3 年期 和 5 年期的可持續發展債券，其中，2 年期 12 億元、3 年期 26 億元、5 年期 12 億元， 定價利率分別為 2.42%、2.65%、2.85%，認購倍數達 2.2 倍。

中銀香港副總裁袁樹表示，海南省人民政府今次發債開創了內地省政府在港發行人民幣藍色及可持續發展主題債券的先河，標誌瓊港合作新里程，並進一步提升香港作為全球離岸人民幣業務樞紐以及亞太綠色金融中心的地位，今次發行的藍色及可持續人民幣債券，豐富離岸人民幣債券市場的債券品種，滿足境外增持優質、多元化人民幣資產的需求，有助於形成更完善的離岸人民幣債券基準收益率曲線，為推動香港人民幣投融資及其他業務創造更有利的條件。

中銀香港在今次發債參與項目的研究、執行、發行定價及結算交割，牽頭組織路演與銷售工作，協助有關債券分別取得品質保證局的藍色認證及可持續認證。

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編輯：胡學能