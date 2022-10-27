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TikTok掀USB充電線偷車歪風 美國少年跟風釀車禍4死

環球社會熱點 14:00 2022/10/27

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社交平台TikTok近月掀起一項名為「Kia challenge」的挑戰，會利用充電線來偷車。美國紐約州早前有少年跟風參與這項挑戰，但因超速駕駛發生車禍，車上4人傷重死亡。

Kanye West擅闖Skechers加州總部 被護送離開 【下一頁】

事發於周一（24日）早上，紐約州水牛城（Buffalo）一名16歲少年駕駛用「Kia challenge」盜竊得來的起亞（Kia）汽車，但因超速行駛而發生嚴重車禍。

車身損毀情況

車上5名年齡介乎14歲至17歲的人被彈出車外，其中4人傷重不治，餘下一名乘客被送入深切治療部留醫。至於司機於醫院治療後已經出院。

TikTok上的「Kia challenge」，是鼓勵年輕人利用USB充電線來發動引擎，主要針對要用傳統車匙發動、較舊的起亞或現代車款。

Kanye West遭Adidas割席停售Yeezy 失億萬富翁地位 【下一頁】

水牛城警察局長透露，這群青少年相信是參考TikTok上的「Kia challenge」來偷車。

自夏天興起「Kia challenge」以來，全國各地的警方都通報指，涉及起亞和現代汽車的竊案有所增加。

加州奧蘭治縣上月更有人發起集體訴訟，指控起亞與現代分別於2011年至2021年及2015年至2021年期間，製造了欠缺引擎防盜器的汽車，導致這批汽車更容易成為盜竊目標。

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責任編輯：鄭錦玲

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