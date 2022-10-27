  • 28°C
香港時間 : 20221027日 (週四) 13:58
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【中小企營商】星展香港料今年貸款低單位數增長　推開戶優惠吸中小企客

股市 13:33 2022/10/27

分享：

分享：

【中小企營商】星展香港料今年貸款低單位數增長　推開戶優惠吸中小企客

星展銀行（香港）董事總經理兼企業及機構銀行總監張建生表示，隨着外圍加息，美息已升了很多，但人民幣貸款利息仍相對低，且人民幣有貶值趨勢，而內地開始放寬貸款冀振興經濟，種種因素不利於中國企業境外貸款，故該行的內地企業境外貸款相比年初有減弱。由於下半年來自內地的貸款需求降，料該行今年整體貸款錄低單位增長。

他指，今年在本地經營涉及民生方面的中小企的融資需求已恢復，電商、醫藥、金融科技業務相關的公司亦對前景樂觀，該些公司的融資需求亦見增加。

金管局最近正式推出商業數據通（CDI），張建生表示，該行7月開始與數據提供方香港貨品編碼協會合作，利用中小企於該協會ezTRADE平台上的貿易數據作為替代數據，以向中小企度身訂做提供貸款，該行都收到來自該協會平台的客戶貸款申請，亦有向該些客戶批出貸款，雖目前CDI下取得的替代數據覆蓋較有限，但相信日後透過CDI可得到的數據會愈來愈多。

該行今亦宣布推出中小企開戶禮遇，即日起至今年12月31日，全新合資格中小企客戶成功開立該行企業帳戶，可享包括電滙手續費、本地轉滙交易費、轉數快手續費等豁免。張建生稱，今年以來，經過網上申請中小企貸款的申請按年增32%。

**重溫【ET財智Talk】強積金2023年有機會回升？GUM王玉麟教你MPF攻守策略**

相關文章：

【可持續發展】滙豐：設前綫ESG智囊團兼令產品更多元化　助中小企拓ESG可大力推動香港低碳轉型

【可持續發展】港大研究指逾九成中小企正面臨可持續發展挑戰　加快轉型可增加企業借貸優勢

記者：胡學能

數碼轉型 星展銀行 經濟 轉數快 加息 香港 人民幣 金融 貿易 銀行

上一篇文章

【港股市況】ATM領市　電力股逆市跌、大唐發電挫逾兩成　恒指午後升逾200點（不斷更新）

下一篇文章

【業績｜港務股】中遠海運港口第三季少賺0.6%　料現金充足可支持全年股息政策
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美國經濟數據】美國30年定息按揭突破7厘　21年來最高　9月新屋銷售勝預期
【美國經濟數據】美國30年定息按揭突破7厘　21年來最高　9月新屋銷售勝預期
【日圓走勢】「日圓先生」榊原英資：日圓明年會貶至170、兌港元見4.59算　日本央行明年下半年料加息
【日圓走勢】「日圓先生」榊原英資：日圓明年會貶至170、兌港元見4.59算　日本央行明年下半年料加息
【美團3690】美團開始招聘香港業務人員　涵蓋產品經理、客服負責人等20職位
【美團3690】美團開始招聘香港業務人員　涵蓋產品經理、客服負責人等20職位
【港交所388】港交所：發現恒指等期貨「冷靜期」軟件根本問題　科指期貨昨錯誤觸發、暫未訂恢復日期（第二版）
【港交所388】港交所：發現恒指等期貨「冷靜期」軟件根本問題　科指期貨昨錯誤觸發、暫未訂恢復日期（第二版）
【港股夜期+ADR】夜期收市升327點　阿里巴巴衝68港元關（不斷更新）
【港股夜期+ADR】夜期收市升327點　阿里巴巴衝68港元關（不斷更新）
【美股期貨】Meta盤後挫近兩成　道指期貨升175點、納指期貨升0.4%　蘋果、亞馬遜收市後放榜（不斷更新）
【美股期貨】Meta盤後挫近兩成　道指期貨升175點、納指期貨升0.4%　蘋果、亞馬遜收市後放榜（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款