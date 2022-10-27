▲ 【中小企營商】星展香港料今年貸款低單位數增長 推開戶優惠吸中小企客

星展銀行（香港）董事總經理兼企業及機構銀行總監張建生表示，隨着外圍加息，美息已升了很多，但人民幣貸款利息仍相對低，且人民幣有貶值趨勢，而內地開始放寬貸款冀振興經濟，種種因素不利於中國企業境外貸款，故該行的內地企業境外貸款相比年初有減弱。由於下半年來自內地的貸款需求降，料該行今年整體貸款錄低單位增長。

他指，今年在本地經營涉及民生方面的中小企的融資需求已恢復，電商、醫藥、金融科技業務相關的公司亦對前景樂觀，該些公司的融資需求亦見增加。

金管局最近正式推出商業數據通（CDI），張建生表示，該行7月開始與數據提供方香港貨品編碼協會合作，利用中小企於該協會ezTRADE平台上的貿易數據作為替代數據，以向中小企度身訂做提供貸款，該行都收到來自該協會平台的客戶貸款申請，亦有向該些客戶批出貸款，雖目前CDI下取得的替代數據覆蓋較有限，但相信日後透過CDI可得到的數據會愈來愈多。

該行今亦宣布推出中小企開戶禮遇，即日起至今年12月31日，全新合資格中小企客戶成功開立該行企業帳戶，可享包括電滙手續費、本地轉滙交易費、轉數快手續費等豁免。張建生稱，今年以來，經過網上申請中小企貸款的申請按年增32%。

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記者：胡學能