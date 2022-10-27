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Kanye West擅闖Skechers加州總部 被護送離開

環球社會熱點 13:31 2022/10/27

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美國說唱歌手Kanye West早前發出連番爭議言論，導致各大品牌與其「割席」。美國波鞋公司Skechers近日表示，Kanye West「不請自來」走入加州總部。公司表明無意與Kanye West合作，並護送對方離開。

Kanye West遭Adidas割席停售Yeezy 失億萬富翁地位 【下一頁】

Kanye West稱弗洛伊德非死於警暴 家屬怒告索償20億 【下一頁】

Skechers周三（26日）發表聲明，Kanye West當日在未宣布及未獲邀請下，到達公司位於加州的總部辦公室。Skechers表明譴責Kanye West近日言論，亦不接受任何反猶主義或仇恨言論，強調無意與Kanye West合作。Skechers表示，隋後已派人護送Kanye West離開。

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Kanye West本月出席巴黎時裝周活動時，穿上印有「白人的命也是命」（White Lives Matter）的T恤，被認為是吹捧白人至上主義。他其後再涉及反猶太主義的言論，Instagram及Twitter隨即停用其帳號。

其後，多個大品牌宣布與Kanye West斷絕合作關係，包括讓Kanye West踏足時尚界﹑推出近年深受歡迎Yeezy系列產品的Adidas。由於Kanye West無法再與Adidas合作，已遭福布斯從億萬富翁名單上除名。

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責任編輯：吳漢培

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