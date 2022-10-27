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【冬日好去處】新城市廣場「草泥馬『癒』悅聖誕」 15大打卡位連遊戲萌爆登場 7樓星光花園聖誕燈飾人氣回歸

理財智慧 18:08 2022/10/27

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新城市廣場及HomeSquare將由11月11日至2023年1月2日，攜手推出「草泥馬『癒』悅聖誕 • The Healing Christmas In Town」聖誕主題活動，逾百隻軟萌可愛的草泥馬「降生」兩大商場，與遊人探索15大夢幻又療癒感十足的節日打卡景點，當中新城市廣場1期7樓星光花園聖誕燈飾載譽回歸，以秘魯彩虹山為靈感創作出逾2萬呎戶外星光打卡裝置，在過百萬顆璀璨燈光下接受巨型草泥馬們的溫暖祝福。

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此外，1期1樓羅馬圓型獻技場則將上演巨人版草泥馬聖誕樂園，3大粉色系打卡位兼將好玩嘉年華遊戲巨人版化以傳播療癒歡樂、3樓戶外平台亦營造飄雪聖誕，進入4大4米高全透明星空帳篷，猶如置身水晶球內享受室外泡泡紛飛的難得「雪景」，更可與聖誕老人合照，感受節日浪漫氛圍。而HomeSquare 1樓中庭也搖身一變成為草泥馬聖誕小鎮，在與Metahome共同搭建的6米高溫馨水晶小窩裏瘋狂自拍，更可與鎮上草泥馬大玩遊戲！草泥馬與生俱來的治癒感在聯場節日裝置中遊走，絕對讓今個冬天升溫，把全城迷得「暈駝駝」。

冬夜打卡6大星光璀璨秘景

全球約有300萬隻草泥馬，當中9成都生活在秘魯和智利的高原上，想和漫山遍野的可愛草泥馬近距離接觸，現在不用飛到南半球，因為新城市廣場今個聖誕以秘魯彩虹山及草泥馬為設計靈感，創作出港版式的冬日粉色系彩虹山秘景，與大家共度療癒感十足的聖誕。商場1期7樓空中花園以過百萬顆璀璨燈光創作出6大浪漫星光打卡位，當中包括2米高巨型草泥馬棲身的「星河映湖」、由兩排草泥馬夾道相迎的「紫醉星橋」、迷你國度「袖珍彩虹山」、草泥馬最愛的美食「黃金玉米田」，以及秋冬美景「銀杏步道」和「玫瑰花園」，讓遊人在璀璨燈光的擁抱下享受最溫暖療癒的節日。

聖誕節怎少得熱鬧的嘉年華遊戲？新城市廣場1期1樓羅馬圓型獻技場將變身為草泥馬聖誕樂園，並融合巨人版草泥馬聖誕嘉年華遊戲，打卡之餘更有體驗式娛樂，充份展現療癒感。全場布置以柔和粉色系配以圓形波點及線條為設計主軸，中間焦點為3米高的草泥馬及巨型聖誕球，充滿動感，置身其下有如走進巨人國度，饒有趣味，而周遭則襯托著大大小小毛茸茸的草泥馬，超萌感十足。新城市廣場今次更特別將巨人版嘉年華遊戲融入聖誕裝置中，將每個打卡位變成有趣的互動遊戲，包括「搖搖草泥馬」、1,000呎「草泥馬推彩虹」、5呎高「草泥馬推保齡」及5米高的草泥馬瀡滑梯，以傳播療癒歡樂。 

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4米巨型飄雪水晶球

位處南半球的秘魯聖誕不下雪，香港也是無雪之城，但在新城市場卻可一嘗與草泥馬共度飄雪聖誕的景致。1期3樓戶外平台草地將放置3個不同主題的全透明星空帳篷，有田園野外、藍光星空及紫迷花海，讓人仿如踏進水晶球中感受不同氛圍，在戶外空間感受另類聖誕。12月24日至26日更將有漫天飄雪紛飛，實現和草泥馬一起「賞雪」的願望。

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草泥馬聖誕小鎮

由12月起，草泥馬更牧居到HomeSquare 1樓中庭的聖誕小鎮，帶來家的溫馨治癒感。HomeSquare和Metahome共同創作的聖誕小鎮，將搭建起一個6米高巨型「水晶居庭」，不但提供絕佳打卡位，內裏聖誕傢具擺設更是精巧配搭，定能激起大家無窮創意！小鎮內更聚集了草泥馬家族，還可以跟各位大玩「扑傻瓜」遊戲！

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聖誕布置開放詳情

開放日期：2022年11月11日至2023年1月2日、2022年11月11日至2023年2月14日（7樓星光花園及3樓戶外平台）

開放時間：中午12時至晚上10時 

開放地點：新城市廣場1樓羅馬園型獻技場、7樓星光花園、3樓戶外平台及HomeSquare 1樓中庭

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責任編輯：嚴浩文

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