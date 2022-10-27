▲ 【2022雙11】阿里巴巴：預售首4小時52款美妝產品銷售破億 4品牌營業額破10億

阿里巴巴 （09988） 第14屆天貓雙11正式啟動，今年活動預售階段在10月24日晚上8時開始，阿里巴巴表示，預售首日美妝行業在4小時內誕生52款銷售破億元（人民幣，下同）的美妝單品，以及誕生4家總銷售額破10億元的品牌，分別是歐萊雅L'Oréal、蘭蔻Lancôme、雅詩蘭黛Estée Lauder 及薇諾娜Winona 。

服飾方面，超過100個男裝品牌的預售首4小時成交，已經超越去年預售首日全日，GAP男裝首小時預售成交按年增長超200%；Coach海外旗艦店預售首15分鐘，成交額即超過去年預售首日全日。

汽車行業迎來顯著增長，阿里巴巴稱，預售首4小時，新能源車充電樁的預售額按年增長9%；零跑汽車 （09863） 預售首5分鐘，成交額已超過去年預售首日全日。

阿里稱，整個天貓雙11活動，包括預售階段，第一波及第二波售賣期，獲超過29萬個品牌參加，為消費者帶來超過1,700萬件商品。

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編輯：李哲毅