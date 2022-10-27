【投行重組】瑞信：本季裁員2700人、分拆投行業務、引資沙特銀行　股價跌逾一成、瑞信香港CEO：香港續是增長市場（不斷更新）

▲ 【投行業績】瑞信：分拆投行業務、出售SPG資產

飽受醜聞影響的歐資投行瑞士信貸（美：CS）第三季業績未有重大起色，單季列帳虧損逾40.34億瑞士法郎（折合321億港元），主要受瑞信提前反映戰略重組影響。瑞信一如預告宣布重組戰略，包括大幅重整並分拆投行業務、出售證券化產品集團，瑞信目標未來3年減員9000人，包括今季裁員2700人。

瑞信第三季業績主要表現：

季度淨收入38億瑞士法郎，按季增4%、按年大跌30%；

季度稅前虧損3.4億瑞士法郎，按季收窄71%，去年同期賺10.08億瑞士法郎；

季度列帳虧損40.34億瑞士法郎，按季擴大53%，去年同期賺4.34億瑞士法郎

季末普通股權一級資本比率（CET1）為12.9%，單季跌0.9百分點，較去年同期跌1.8百分點

瑞信上季淨收入大致符合預期，稅前虧損優於預期，但列帳虧損、CET1下跌幅度都遜於預期。

瑞信列帳虧損較預期為高，主要受該行因應戰略重組，入帳37億瑞郎的遞延稅項資產減值，反映該行預期無法實現有關可扣稅項目。

瑞信公布業績和戰略重組後，公司在瑞士交易所股價跌12%，暫報4.21瑞郎。

瑞信引沙特資金 分拆投行業務、出售證券化產品

瑞信正式宣布戰略重組方向，計劃籌集資金，總額約40億瑞郎（約318億港元），當中15億瑞郎來自Saudi National Bank，持股比例最高可達9.9%，也有多名合資格投資者、現有股東入資，兩項交易尚待11月23日的臨時股東大會 （EGM） 批准。

瑞信預計，從今季至2024年的重組費用和減記將達到29億瑞郎，並設下多個2025年達成的目標。

人手安排上，瑞信預計本季會裁員2700名全職員工，目標2025年底人手降至4.3萬人，較9月底5.2萬人少9000人，會循自然流失和有限度裁員達成。

業務重組方面，瑞信表示會朝輕資產方向進發，調配資源至資產管理、財富管理、瑞士銀行業務，令收入更穩定。

該行表示，會「激進地」重組投資銀行業務，把「瑞信第一波士頓（CS First Boston）」分拆為獨立的資本市場和顧問銀行，並以紐約為總部，與總部設在瑞士「新瑞信」分家。

分拆後，「新瑞信」會保留與核心業務聯繫緊密的「瑞信環球市場」業務，其中將包含瑞信交易業務中實力最強且相關度最高的領域以及業內領先的投資者產品平臺，為財富管理客戶提供定制化產品方案。

另外，瑞信表示，將把證券化產品集團（SPG）資產的大部分出售給Apollo和PIMCO，也預告把非核心資產出售。

瑞信訂多個2025年財務目標

瑞信預計，上述行動可降低風險加權資產（RwA）900億美元，令該行的CET1比率在2025年前回升至13.5%以上。與此同時，該行成本可減少15%至145億瑞郎。

該行期望，2025年核心有形股本回報率（Core RoTE）升至8%以上，集團RoTE升至約7%，並會在2022年至24年維持輕微派息，2025年起明顯提升派息水平。

由於瑞信今年第三季、首3季都錄得虧損，最新季度有形股本回報率為負38.3%，去年同期則為4.5%。

瑞信香港CEO：香港是亞太區長期業務增長主要市場

瑞信香港行政總裁馬杰明 （Benjamin Cavalli）向本報表示：

瑞信的轉型將有助于加强香港的業務發展。香港一直是瑞信在亞太區長期業務增長的主要市場，同時也是該地區重要的財富管理業務中心和連接蓬勃發展的大中華區業務的樞紐。

該行又指出，亞太區有著令人期待的業務機遇，是瑞信全球業務增長的關鍵支柱。 在澳大利亞、東南亞、大中華區、印度和日本，瑞信一直高居外資財富管理機構排名前三甲。

瑞信上季亞太區稅前利潤從去年高位回落，受累市況，投資銀行、財富管理和資產管理業務收入均出現了下降，但亞太區對集團淨收入的貢獻依然達到13%。

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編輯：麥德銘