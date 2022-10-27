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【投行業績】瑞信：第4季裁員2700人、分拆投行業務、出售SPG資產　第三季列帳虧損321億港元（不斷更新）

股市 13:53 2022/10/27

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【投行業績】瑞信：分拆投行業務、出售SPG資產

飽受醜聞影響的歐資投行瑞士信貸（美：CS）第三季業績未有重大起色，單季列帳虧損逾40.34億瑞士法郎（折合321億港元），主要受瑞信提前反映戰略重組影響。瑞信一如預告宣布重組戰略，包括大幅重整並分拆投行業務、出售證券化產品集團，瑞信目標未來3年減員9000人，包括今季裁員2700人。

瑞信第三季業績主要表現：

  • 季度淨收入38億瑞士法郎，按季增4%、按年大跌30%；
  • 季度稅前虧損3.4億瑞士法郎，按季收窄71%，去年同期賺10.08億瑞士法郎；
  • 季度列帳虧損40.34億瑞士法郎，按季擴大53%，去年同期賺4.34億瑞士法郎
  • 季末普通股權一級資本比率（CET1）為12.9%，單季跌0.9百分點，較去年同期跌1.8百分點

瑞信上季淨收入大致符合預期，稅前虧損優於預期，但列帳虧損、CET1下跌幅度都遜於預期。

瑞信列帳虧損較預期為高，主要受該行因應戰略重組，入帳37億瑞郎的遞延稅項資產減值，反映該行預期無法實現有關可扣稅項目。

瑞信戰略重組　分拆投行業務、出售證券化產品

瑞信正式宣布戰略重組方向，計劃籌集資金，總額約40億瑞郎（約318億港元）。瑞信預計，從今季至2024年的重組費用和減記將達到29億瑞郎，並設下多個2025年達成的目標。

人手安排上，瑞信預計本季會裁員2700名全職員工，目標2025年底人手降至4.3萬人，較9月底5.2萬人少9000人，會循自然流失和有限度裁員達成。

業務重組方面，瑞信表示會朝輕資產方向進發，調配資源至資產管理、財富管理、瑞士銀行業務，令收入更穩定。

該行表示，會「激進地」重組投資銀行業務，把「瑞信第一波士頓（CS First Boston）」分拆為獨立的資本市場和顧問銀行，並以紐約為總部，與總部設在瑞士「新瑞信」分家。

另外，瑞信表示，將把證券化產品集團（SPG）資產的大部分出售給Apollo和PIMCO，也預告把非核心資產出售。

瑞信訂多個2025年財務目標

瑞信預計，上述行動可降低風險加權資產（RwA）900億美元，令該行的CET1比率在2025年前回升至13.5%以上。與此同時，該行成本可減少15%至145億瑞郎。

該行期望，2025年核心有形股本回報率（Core RoTE）升至8%以上，集團RoTE升至約6%，並會在2022年至24年維持輕微派息，2025年起明顯提升派息水平。

由於瑞信今年第三季、首3季都錄得虧損，最新季度有形股本回報率為負38.3%，去年同期則為4.5%。

瑞信重組大綱（英文）

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編輯：麥德銘

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