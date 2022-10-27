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【投行業績】瑞信：分拆投行業務、出售SPG資產　第三季列帳虧損321億港元（不斷更新）

股市 13:21 2022/10/27

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【投行業績】瑞信：分拆投行業務、出售SPG資產

飽受醜聞影響的歐資投行瑞士信貸（美：CS）第三季業績未有重大起色，瑞信上季淨收入38億瑞士法郎，按季增4%、按年大跌30%；稅前虧損3.4億瑞士法郎，按季收窄71%，而去年同期賺10.08億瑞士法郎；列帳虧損40.34億瑞士法郎（約321億港元），按季擴大53%，去年同期賺4.34億瑞士法郎。

瑞信上季淨收入大致符合預期，稅前虧損優於預期，但列帳虧損遠多於預期。資本比率方面，瑞信上季末普通股權一級資本比率（CET1）為12.9%，單季跌0.9百分點，較去年同期更跌1.8百分點。

瑞信上季業績主要受該行因應戰略重組，入帳37億瑞郎的遞延稅項資產減值，反映該行預期無法再利用相關扣稅項目抵銷未來潛在稅款。

瑞信戰略重組　分拆投行業務、出售證券化產品

瑞信如預期宣布最新戰略重組方向，計劃籌集資金，總額約40億瑞郎（約318億港元）。瑞信預計，2024年之前的重組費用和減記將達到29億瑞郎。

業務重組方面，瑞信表示會朝輕資產方向進發，調配資源至資產管理、財富管理、瑞士銀行業務，令收入更穩定。

該行表示，會「激進地」重組投資銀行業務，把「瑞信第一波士頓（CS First Boston）」分拆為獨立的資本市場和顧問銀行，並以紐約為總部，與總部設在瑞士「新瑞信」分家。

另外，瑞信表示，將把證券化產品集團（SPG）資產的大部分出售給Apollo和PIMCO，也預告把非核心資產出售。

瑞信預計，上述行動可降低風險加權資產（RwA）900億美元，令該行的CET1比率在2025年前回升至13.5%以上。與此同時，該行成本可減少15%至145億瑞郎。

該行期望，2025年核心有形股本回報率（Core RoTE）升至8%以上，集團RoTE升至約6%，並會在2022年至24年維持輕微派息，2025年起明顯提升派息水平。

由於瑞信今年第三季、首3季都錄得虧損，最新季度有形股本回報率為負38.3%，去年同期則為4.5%。

瑞信重組大鋼

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編輯：麥德銘

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