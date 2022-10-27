【強強聯手】思科微軟加強合作　強化會議平台互通

▲ 思科旗下的Webex在WebexOne 2022發布多項產品的軟硬件相關更新，亦推出新的硬件設備改善公司同事會議協作的流程。

混合工作場景下，協作相關的軟硬件對企業運作愈來愈重要。思科旗下的Webex在WebexOne 2022發布多項產品的軟硬件相關更新，亦推出新的硬件設備改善公司同事會議協作的流程。發布中最亮眼的消息，就包括與微軟Team進一步「打通」，在硬件層面加強支援會議應用。

【Adobe MAX】影像編輯加強雲端+協作 原始影像直接上傳

【視像會議】Jabra聯同Lenovo 推180度會議設備

現時企業4大主流會議應用包括Zoom、微軟的Teams、思科的Webex與Google的Meet。在過去兩年，企業員工除了對內溝通會使用公司所選取的平台，對外溝通時總難避免要轉換不同平台。在WebexOne 2022大會上，思科執行副總裁兼網絡安全及協作業務總經理Jeetu Patel更表示，據調查有85%的企業同時使用多於一個會議平台。他指出，思科積極擴展跨平台互通，例如使用思科的會議設備，亦可以簡易地從不同平台遊走，並從硬件層面加強對別家會議應用的支援。

他指出，下一步是擴展這互通性，並宣佈思科的硬件Cisco Room上將會原生支援微軟Teams Room。據微軟的發布，首批6款的思科視像會議設備，會於明年初起陸續獲得Teams認證，用戶可以在這些設備選擇預設使用Teams開會。這合作讓Teams用戶未來亦能享用Webex平台的硬件方面的優勢，例如降噪等功能，改善會議體驗。

其他發布方面，思科推出新的協作設備套件Cisco Room Kit EQ，包含長條形Media Bar、導覽小屏幕與鏡頭等配件，可以將工作空間改成協作場所。以AI驅動的電腦設備Cisco Codec EQ支援，可提供逼真的會議體驗。而軟件上，Webex新推音頻水印，協助保護保密會議的音訊內容。在選取保密會議選項後，每位參與者的音頻都留下獨特的音頻標記，無法直接被聽見，但如果發現有人分享會議的音檔，會有能力追溯出誰是錄音者，協助保護企業機密資訊與知識產權等。

【Google Cloud 2022】Google Cloud優化「智能畫布」功能 容許企業建自定義模板

記者：周俊霖

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：