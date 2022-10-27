  • 28°C
香港時間 : 20221027日 (週四) 13:36
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【強強聯手】思科微軟加強合作　強化會議平台互通

科技 13:01 2022/10/27

分享：

分享：

思科旗下的Webex在WebexOne 2022發布多項產品的軟硬件相關更新，亦推出新的硬件設備改善公司同事會議協作的流程。

混合工作場景下，協作相關的軟硬件對企業運作愈來愈重要。思科旗下的Webex在WebexOne 2022發布多項產品的軟硬件相關更新，亦推出新的硬件設備改善公司同事會議協作的流程。發布中最亮眼的消息，就包括與微軟Team進一步「打通」，在硬件層面加強支援會議應用。

【Adobe MAX】影像編輯加強雲端+協作　原始影像直接上傳

【視像會議】Jabra聯同Lenovo　推180度會議設備

現時企業4大主流會議應用包括Zoom、微軟的Teams、思科的Webex與Google的Meet。在過去兩年，企業員工除了對內溝通會使用公司所選取的平台，對外溝通時總難避免要轉換不同平台。在WebexOne 2022大會上，思科執行副總裁兼網絡安全及協作業務總經理Jeetu Patel更表示，據調查有85%的企業同時使用多於一個會議平台。他指出，思科積極擴展跨平台互通，例如使用思科的會議設備，亦可以簡易地從不同平台遊走，並從硬件層面加強對別家會議應用的支援。

他指出，下一步是擴展這互通性，並宣佈思科的硬件Cisco Room上將會原生支援微軟Teams Room。據微軟的發布，首批6款的思科視像會議設備，會於明年初起陸續獲得Teams認證，用戶可以在這些設備選擇預設使用Teams開會。這合作讓Teams用戶未來亦能享用Webex平台的硬件方面的優勢，例如降噪等功能，改善會議體驗。

其他發布方面，思科推出新的協作設備套件Cisco Room Kit EQ，包含長條形Media Bar、導覽小屏幕與鏡頭等配件，可以將工作空間改成協作場所。以AI驅動的電腦設備Cisco Codec EQ支援，可提供逼真的會議體驗。而軟件上，Webex新推音頻水印，協助保護保密會議的音訊內容。在選取保密會議選項後，每位參與者的音頻都留下獨特的音頻標記，無法直接被聽見，但如果發現有人分享會議的音檔，會有能力追溯出誰是錄音者，協助保護企業機密資訊與知識產權等。

【Google Cloud 2022】Google Cloud優化「智能畫布」功能　容許企業建自定義模板

記者：周俊霖

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【支付安全】Wiseasy員工密碼外洩　全球14萬部流動收款機恐遭黑客入侵
2022/08/04
【支付安全】Wiseasy員工密碼外洩　全球14萬部流動收款機恐遭黑客入侵
【用戶私隱】關注跨境數據流通　Google支持發展共通框架
2022/07/21
【用戶私隱】關注跨境數據流通　Google支持發展共通框架
【Microsoft Teams死機】近5千用戶回報無法使用Teams　香港用戶也受影響（更新版）
2022/07/21
【Microsoft Teams死機】近5千用戶回報無法使用Teams　香港用戶也受影響（更新版）
【視像會議】Zoom推新會議方案　增多項功能
2022/06/28
【視像會議】Zoom推新會議方案　增多項功能

你可能感興趣

【支付安全】Wiseasy員工密碼外洩　全球14萬部流動收款機恐遭黑客入侵
18:12 2022/08/04
【支付安全】Wiseasy員工密碼外洩　全球14萬部流動收款機恐遭黑客入侵
【用戶私隱】關注跨境數據流通　Google支持發展共通框架
16:39 2022/07/21
【用戶私隱】關注跨境數據流通　Google支持發展共通框架
【Microsoft Teams死機】近5千用戶回報無法使用Teams　香港用戶也受影響（更新版）
15:34 2022/07/21
【Microsoft Teams死機】近5千用戶回報無法使用Teams　香港用戶也受影響（更新版）
網絡保安 人工智能 職場文化 手機Apps 數碼轉型 移動裝置 科技產品 社交平台 Zoom 雲端

下一篇文章

【Meta發展】Instagram月活躍用戶數目破20億　與Facebook差距拉近
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【初創融資】WhatsApp 客戶服務平台WATI　完成B輪融資籌逾1.8億港元
【初創融資】WhatsApp 客戶服務平台WATI　完成B輪融資籌逾1.8億港元
【請人難】亞太區網絡安全人員嚴重不足　職位空缺達216萬個
【請人難】亞太區網絡安全人員嚴重不足　職位空缺達216萬個
【機迷熱話】遊戲平台Steam為開發者提出新「建議定價」　香港加幅幾多？
【機迷熱話】遊戲平台Steam為開發者提出新「建議定價」　香港加幅幾多？
【蘋果新功能】iOS 16.1新功能　iPhone用戶可選潔淨能源充電
【蘋果新功能】iOS 16.1新功能　iPhone用戶可選潔淨能源充電
【金融科技】「嵌入式金融」香港逐漸普及　35%消費者曾使用「先買後付」服務
【金融科技】「嵌入式金融」香港逐漸普及　35%消費者曾使用「先買後付」服務
【三星手機】三星全球發布「維護模式」功能　維修時可保障用戶個人數據
【三星手機】三星全球發布「維護模式」功能　維修時可保障用戶個人數據
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款