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【Meta發展】Instagram月活躍用戶數目破20億　與Facebook差距拉近

科技 12:20 2022/10/27

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Instagram月活躍用戶數目破20億，直迫Facebook。

Facebook（fb）於2012年正式收購Instagram（IG），建立具有全球影響力的社交媒體帝國。近日Facebook、Instagram及WhatsApp母公司Meta指出，全球月活躍用戶總數達到37.1億，按年增4%。其中Instagram月活躍用戶數目更破20億，直迫Facebook。

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Meta表示，Instagram目前在全球擁有20億月活躍用戶，進一步接近Facebook的29.6億用戶。而日活躍用戶方面，Facebook增長3%，達到19.8億人，高於預期的18.6億人。而Meta第三季整體軟件的日活躍用戶增加了4%，達到29.3億人。Instagram更堪稱Meta的重點平台，因Instagram的廣告業務，已經成為其主要的收入來源。

不過，Meta的業務發展並非如此般順利。其中負責開發頭戴設備的Reality Labs部門收入按年跌48.9%至2.85億美元，但虧損達36.72億美元，首三季累計虧損超過94.38億美元，抵銷了Facebook的3成盈利。Meta更預期2023年營運虧損繼續大幅增長。

【Meta元宇宙】Meta推新VR頭盔裝置　夥微軟推元宇宙

責任編輯：曾曉汶

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