辛偉誠考慮加稅及削開支 填補英政府財政缺口

英國新任首相辛偉誠推遲發表財政預算，被指是設法填補400億英鎊公共財政缺口。英國媒體報稱，辛偉誠考慮以加稅及削減政府部門開支，填補財政缺口。據悉，財政部提出多達70項稅務及開支相關建議。

英國推遲至11月17日公布預算 傳設法填補3640億財政缺口 【下一頁】

英國《電訊報》報稱，辛偉誠（Rishi Sunak）有意透過加稅及削減重要公共開支，修補10至15%的公共財政缺口，即約116億至174億英鎊（約1,057億至1,586億港元）。衛報聲稱，財政部已提出70多項稅務及開支相關建議。

留任的財相侯俊偉（Jeremy Hunt）被指計劃把開支削減與加稅比例維持在一半，包括可能擴大針對石油及天然氣公司徵收的「暴利稅」。侯俊偉預料將與新內閣部長會晤，陳述現時財政狀況及商討各部門需要削減的開支幅度與影響。

在前財相歐思邦（George Osborne）任內，保守黨政府提出開支削減與加稅比例為80對20。但現時英國通貨膨脹高企，據悉辛偉誠政府被告知公共開支難以承受同等規模的減幅。

衛報指出，新內閣將重新檢視退休金及社會福利調整機制。根據卓慧思（Liz Truss）最後一次首相答問大會，退休金將維持按通脹率﹑民眾收入水平或2.5%中最高者調整。辛偉誠已暗示不會維持。據指，取消有關方案可節省英國國庫110億英鎊（約1,002億港元）。

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至於修改社會福利調整機制，辛偉誠或遭內閣及國會批評。新任就業及退休保障大臣施榮達（Mel Stride）曾警告，政府難以遊說國會議員支持把社會福利按薪酬上漲水平調整，而非通脹。

不過，辛偉誠發言人表明，不會重新引入國民保險（National Insurance，NI）供款比率提升，強調因國會已就有關事宜投票，難以扭轉結果。

另外，《泰晤士報》引述消息人士指出，辛偉誠亦有意改革教育。泰晤士報報稱，辛偉誠準備大規模轉變，包括引入英國國際文憑。同時，辛偉誠亦傳打算取消提升英國國防開支至3%。防相華禮士（Ben Wallace）早已表明，希望2030年時把國防支出上升至國家收入的3%。

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責任編輯：吳漢培