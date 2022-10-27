  • 28°C
香港時間 : 20221027日 (週四) 13:39
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【逆回購】連續三天實現淨投放 人行逆回購2400億

股樓投資 12:32 2022/10/27

分享：

分享：

中國人民銀行周四（27日）公告，為維護月末流動性平穩，以利率招標方式開展了2,400億元（人民幣，下同）逆回購操作。由於今天有20億元7天逆回購到期，換言之，人行在公開市場實現了淨投放2,380億元。

【同場加映】溫股知新：系統性風險上升 以守為攻先至醒

資料顯示，人行今天再進行淨投放，已是本周連續3天的大額淨投放，周二（25日）與周三分別淨投放了2,280億元及2,780億元。至今，本周累計淨投放多達7,520億元，或許是呼應「二十大」後，人行、銀保監會、外匯局和證監會相繼發聲出台的維穩措施。

【延伸閱讀】第4季部署：大摩下調恒指明年中目標至19400點 看好17隻港股值博反彈，請按【見下頁

    點擊圖片放大
    +5
    +4

 

【同場加映】青姐話：跌市莫估底 揸Cash最實際

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文：林衛

開啟hket App，閱讀全文
逆回購 中國人民銀行 中國

上一篇文章

【iMoney Giftaway】送Club Wheelock 智能重力感應恆溫杯墊禮盒套裝

下一篇文章

【宏觀數據】首9月規模以上工業企業利潤降2.3% 企業利潤結構呈改善
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【MPF】打工仔叫苦連天 年初至今強積金人均慘蝕近6萬港元 專家教你4招應對
【MPF】打工仔叫苦連天 年初至今強積金人均慘蝕近6萬港元 專家教你4招應對
摩通指中資股現屆吸納時機 另推薦10隻高息股
摩通指中資股現屆吸納時機 另推薦10隻高息股
【日圓匯率】「日圓先生」榊原英資：明年日央行或加息　日圓兌港元跌至4.59算
【日圓匯率】「日圓先生」榊原英資：明年日央行或加息　日圓兌港元跌至4.59算
【麥當勞籃神卡】《季前賽》周一首播 麥當勞同日推脆雞巨無霸 送9款限量「季前賽籃神卡」
【麥當勞籃神卡】《季前賽》周一首播 麥當勞同日推脆雞巨無霸 送9款限量「季前賽籃神卡」
【著數優惠】任食生蠔、刺身、肉眼牛扒自助餐買2送2 全包低至每位$196 今日中午12時開搶
【著數優惠】任食生蠔、刺身、肉眼牛扒自助餐買2送2 全包低至每位$196 今日中午12時開搶
【有相睇】日出康城LP6放盤近一年　累劈213萬沽　賬蝕31.9萬
【有相睇】日出康城LP6放盤近一年　累劈213萬沽　賬蝕31.9萬
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款