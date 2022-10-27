【逆回購】連續三天實現淨投放 人行逆回購2400億

中國人民銀行周四（27日）公告，為維護月末流動性平穩，以利率招標方式開展了2,400億元（人民幣，下同）逆回購操作。由於今天有20億元7天逆回購到期，換言之，人行在公開市場實現了淨投放2,380億元。

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資料顯示，人行今天再進行淨投放，已是本周連續3天的大額淨投放，周二（25日）與周三分別淨投放了2,280億元及2,780億元。至今，本周累計淨投放多達7,520億元，或許是呼應「二十大」後，人行、銀保監會、外匯局和證監會相繼發聲出台的維穩措施。

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撰文：林衛