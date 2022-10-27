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【三星】李在鎔正式出任三星會長　三星：加強問責和業務穩定

商業 12:12 2022/10/27

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科技大廠三星電子（Samsung Electronics）的董事會今（27）宣布，任命李在鎔為會長。（法新社圖片）

韓科技大廠三星電子（Samsung Electronics）的董事會今（27）宣布，任命李在鎔為會長，意味著這個南韓最大財團正式由第3代接班。

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現年54歲的李在鎔自2012年起便擔任三星副會長，三星今（27）召開董事會，宣布讓李在鎔出任會長。雖然李在鎔早已作為實際上的領導人，但升職三星會長，代表著「李在鎔時代」正式開啟。

第三季度利潤下降31%

此次任命正值三星面臨日益嚴峻的業務逆風之際，由於通脹率、利率急升和經濟前景黯淡，全球科技產品需求急劇下滑。根據三星的聲明，董事會在批准這項人事決定時，列舉了當前充滿不確定性的全球商業環境，以及加強問責和業務穩定的急迫性。

三星近日的財報顯示第三季度利潤下降31%，並表示由於全球經濟低迷削弱了對電子設備的需求，地緣政治的不確定性可能會抑制需求，情況持續到2023年初。

分析師表示，這一變動反映了李在鎔父親、三星前任會長李健熙2014年住院，並於2020年去世以來，李在鎔在三星所扮演的重要角色。

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責任編輯：李智美

 

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