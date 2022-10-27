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【財爺確診】陳茂波出差沙特阿拉伯確診、歸港日期未定　參與同一論壇包括將赴港高盛CEO

宏觀解讀 12:21 2022/10/27

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【財爺確診】陳茂波出差期間快測確診

財政司司長陳茂波正在沙特阿拉伯利雅德訪問，港府周四（27日）中午公布，陳茂波對新冠病毒快速抗原測試呈陽性。港府續指，陳茂波原訂今日結束訪問行程並啟程回港，他會取消餘下的訪問活動，並會在利雅德稍再停留，爭取盡早符合健康規定回港。

香港下周二至周四（11月1日至3日）舉行國際金融領袖投資峰會，主峰會舉行日11月2日距今尚餘6日，陳茂波原訂在11月2日中午發表主題演講，並在翌日「與國際投資者對話」再發表主題演講，暫未知論壇安排會否有變，本報正向金管局查詢。

陳茂波赴沙特期間，曾出席The Future Investment Initiative （FII） Institute 會議。該會議有500多名國際演講者和6,000多名國際代表參加。陳茂波曾在10月25日早上參與學術研討會，討論高通脹、家庭購買力下降以及預計 2023 年增長緩慢，全球經濟的未來充滿不確定性時期，政府如何適應並取得成功。

參與同一論壇包括將赴港高盛CEO 所羅門（David Solomon）。

相關文章：

【金管局專訪】余偉文：0+3後銀行國際員工舉手要來香港　下周峰會宣示「香港回來了」

 

 

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經濟 疫情 陳茂波 財政司 沙特阿拉伯 快速測試

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