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【財爺確診】陳茂波出差沙特阿拉伯確診　財政司辦公室：盡努力親身出席金融峰會

宏觀解讀 20:16 2022/10/28

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【財爺確診】陳茂波出差期間快測確診

財政司司長陳茂波正在沙特阿拉伯利雅德訪問，港府周四（27日）中午公布，陳茂波對新冠病毒快速抗原測試呈陽性。港府續指，陳茂波原訂周四結束訪問行程並啟程回港，他會取消餘下的訪問活動，並會在利雅德稍再停留，爭取盡早符合健康規定回港。

香港下周二至周四（11月1日至3日）舉行國際金融領袖投資峰會，主峰會舉行日11月2日，距今尚餘6日。

陳茂波原訂在11月2日中午發表主題演講，並在翌日「與國際投資者對話」再發表主題演講。

財政司司長辦公室周五回覆，財政司司長會盡一切努力親身出席在本港舉行的國際金融領袖投資峰會，並與參與峰會的金融領袖會面。如果未可行，他亦會透過視像或預錄演辭方式參與峰會。

花旗CEO感染新冠病毒 未能出席香港國際金融領袖投資峰會，可見【下一頁】

陳茂波參與沙特FII會議　高盛所羅門、渣打Winters同日發言

陳茂波赴沙特期間，曾出席The Future Investment Initiative （FII） Institute 會議。該會議有500多名國際演講者和6,000多名國際代表參加。

陳茂波於10月25日早上參與學術研討會，討論高通脹、家庭購買力下降以及預計 2023 年增長緩慢，全球經濟的未來充滿不確定性時期，政府如何適應並取得成功。

參與同一環節包括沙特阿拉伯投資部長

參與同一論壇並將赴港出席國際金融領袖投資峰會，包括高盛CEO 所羅門（David Solomon），滙豐集團行政總裁祈耀年（Noel Quinn）、渣打集團行政總裁Bill Winters、港交所主席史美倫及行政總裁歐冠昇。

所羅門、Winters與陳茂波於10月25日均在論壇發言，但並非同一環節，而祈耀年、史美倫曾於26日上台發言，而歐冠昇則曾在27日上台參與研討會。

與陳茂波出席同一環節的有沙特阿拉伯投資部長Khalid Al-Falih、希臘發展及投資部長Adonis Georgiadis、芬蘭發展合作及對外貿易部長Ville Skinnari，以及英國前任第一國務卿兼財政大臣George Osborne。

陳茂波：港交所正尋求沙特阿美赴港上市，可見【下一頁】

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