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【宏觀數據】首9月規模以上工業企業利潤降2.3% 企業利潤結構呈改善

股樓投資 12:25 2022/10/27

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國家統計局公布，今年首9個月中國規模以上工業企業實現利潤總額6.24萬億元（人民幣，下同），按年下降2.3%。據當局解讀，首9個月全國規模以上工業企業營業收入按年增長8.2%，延續較快增長態勢。從單月看，9月工業企業利潤降幅較上月收窄6個百分點，在41個工業大類行業中，有23個行業利潤同比增長或減虧，其中14個行業實現兩位數及以上增長；有25個行業利潤增速較上月加快或降幅收窄、由降轉增，佔比超六成。

【同場加映】溫股知新：系統性風險上升 以守為攻先至醒

其次，裝備製造業利潤由降轉增，工業企業利潤行業結構不斷改善。裝備製造業利潤佔規模以上工業的比重為31.5%，較年初提高約6.4個百分點。其中，電氣機械行業受光伏設備、儲能設備等生產增長帶動，利潤同比增長25.3%，增速較首8個月進一步加快4.4個百分點；鐵路船舶運輸設備、儀器儀表行業利潤分別增長9.5%、2.3%，均較首8個月不同程度改善。

【延伸閱讀】大行點睇：美銀推介7隻綠色經濟概念股，請按【見下頁

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國家統計局指出，當前工業企業利潤仍在下降，企業成本水平仍然較高，部分行業和企業生產經營還存在一定困難，加上國際政治經濟形勢更趨嚴峻複雜，工業企業效益持續恢復面臨風險挑戰。

【同場加映】青姐話：跌市莫估底 揸Cash最實際

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撰文：林衛

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經濟 國家統計局 規模以上工業 中國

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