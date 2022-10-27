【英國王室】據報哈里自傳終於出版 落實明年某日開售

據報英國哈里王子自傳在今年年底出版，但英女王逝世打亂原定計劃。外媒報道指，出版商與哈里落實於明年1月10日出版自傳，書本內容圍繞哈里王子童年經歷、與妻子梅根婚姻及家庭等。

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出版商企鵝蘭登書屋（Penguin Random House）去年與哈里王子（Prince Harry）簽約，落實為他出版個人自傳。據報代筆作家JR Moehringer早於夏天已完成初稿，出版社打算在今年聖誕節前出版書本，但英女王9月逝世打亂原定計劃。

美媒引述出版業消息人士指，哈里自傳落實在明年1月10日出版，但未知哈里會否修改自傳內容，包括加入祖母逝世章節。不過，企鵝蘭登書屋暫未確認消息。

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哈里自傳內容將涵蓋童年回憶、在公眾眼中的成長往事、阿富汗服役時光、與妻子梅根（Meghan Markle）戀情，以及一家四口家庭樂等。他已表明賣書收益將全數捐獻予慈善機構。

外界關注書本會否談及哈里對王室成員的看法，據報英王查理斯三世、王儲威廉等對此書相當忌諱。

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責任編輯：郭麗明