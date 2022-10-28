【英國王室】哈里自傳確定出版日期 書名《後備》（第二版）

據報英國哈里王子自傳在今年年底出版，但英女王逝世打亂原定計劃。出版商確認哈里自傳落實於明年1月10日出版，書本內容圍繞哈里王子童年經歷、與妻子梅根婚姻及家庭等，自傳名稱為《後備》（Spare）。

（第二版更新出版商公布書名）

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出版商企鵝蘭登書屋（Penguin Random House）周四（27日）確認，哈里自傳於2023年1月10日出版，書名為《後備》。企鵝蘭登書屋指出，在母親戴安娜王妃（Princess Diana）死後，不少人關心哈里王子（Prince Harry）的感受及想法，以及他的生活如何改變，今次輪到哈里講述自己的故事。

企鵝蘭登書屋去年與哈里簽約，落實為他出版個人自傳。據報代筆作家JR Moehringer早於夏天已完成初稿，出版社打算在今年聖誕節前出版書本，但英女王9月逝世打亂原定計劃。美媒引述出版業消息人士指，未知哈里會否修改自傳內容，包括加入祖母逝世章節。

英媒指出，書名明顯是哈里指自己是王位繼承的後備。按照英國王位繼承排名，哈里原本僅排在父親﹑現任國王查理斯三世（Charles III）及哥哥﹑現任威爾斯親王威廉（Prince William），位列第3。隨威廉三名子女出生，哈里王位繼承排名順延至第5。普遍而言，非長子或長女的國王﹑女王或王儲子女甚少有機會繼位。

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哈里自傳內容將涵蓋童年回憶、在公眾眼中的成長往事、阿富汗服役時光、與妻子梅根（Meghan Markle）戀情，以及一家四口家庭樂等。他已表明賣書收益將全數捐獻予慈善機構。

外界關注書本會否談及哈里對王室成員的看法，據報英王查理斯三世、王儲威廉等對此書相當忌諱。白金漢宮表明，不會就哈里自傳發表意見。

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責任編輯：郭麗明