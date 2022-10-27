印尼推第二家園簽證 有百萬財力可於峇里島居留10年

各國近年積極吸引專才及有財力的外籍人士移居當地，印尼也宣布推出第二家園簽證計劃。外籍人士只需擁有相當於百萬港元的財力就可申請簽證，最多於峇里島居留10年，當局表明計劃目標對象是有意在印尼休養生息的商人或長者。

【移民澳洲】政府宣布增多類簽證配額 包括父母及技術移民 【下一頁】

根據印尼政府宣布的新規定，第二家園簽證申請人需要提交最少有20億印尼盾（約100萬港元）存款的銀行賬戶證明，並持有效期最少3年的護照，就可申請為期5年或10年的簽證。

措施將於聖誕節起生效，政府形容上述簽證計劃的目標對象是希望在印尼好好休息的商人或長者，也是為鼓勵特定外國人貢獻印尼經濟所提供的非財務刺激措施。

當局趕於峇里下月舉行二十國集團（G20）領導人峰會前，正式推出第二家園簽證，也希望吸引全球更多遊客前往峇里和其他印尼城市。

根據印尼中央統計局 (BPS) 的數據，政府取消旅遊防疫限制後，印尼今年1月至8月的外國旅客人數達到173萬人次，較去年同期飆升超過20倍。

峇里島是外國旅客前往印尼度假的首選地點，也是該國主要外匯收入來源。因此印尼去年推出數碼遊牧簽證計劃，重點吸引旅客前往峇里島。

澳洲政府考慮降低薪酬限制 增加臨時技術移民勞動力 【下一頁】

印尼去年在 2021 年提出了數字游牧簽證計劃，重點是吸引遊客前往巴厘島，巴厘島是該國國際度假者的首選目的地，也是外匯收入的主要來源。

泰國、馬來西亞和柬埔寨等東南亞國家早前也相繼推出類似的長期居留簽證。

移民熱門地政策及民情追蹤，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：鄭錦玲