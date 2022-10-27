  • 26°C
香港時間 : 20221027日 (週四) 12:09
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

印尼推第二家園簽證 有百萬財力可於峇里島居留10年

環球社會熱點 11:49 2022/10/27

分享：

分享：

各國近年積極吸引專才及有財力的外籍人士移居當地，印尼也宣布推出第二家園簽證計劃。外籍人士只需擁有相當於百萬港元的財力就可申請簽證，最多於峇里島居留10年，當局表明計劃目標對象是有意在印尼休養生息的商人或長者。

【移民澳洲】政府宣布增多類簽證配額 包括父母及技術移民 【下一頁】

根據印尼政府宣布的新規定，第二家園簽證申請人需要提交最少有20億印尼盾（約100萬港元）存款的銀行賬戶證明，並持有效期最少3年的護照，就可申請為期5年或10年的簽證。

措施將於聖誕節起生效，政府形容上述簽證計劃的目標對象是希望在印尼好好休息的商人或長者，也是為鼓勵特定外國人貢獻印尼經濟所提供的非財務刺激措施。

當局趕於峇里下月舉行二十國集團（G20）領導人峰會前，正式推出第二家園簽證，也希望吸引全球更多遊客前往峇里和其他印尼城市。

根據印尼中央統計局 (BPS) 的數據，政府取消旅遊防疫限制後，印尼今年1月至8月的外國旅客人數達到173萬人次，較去年同期飆升超過20倍。

峇里島是外國旅客前往印尼度假的首選地點，也是該國主要外匯收入來源。因此印尼去年推出數碼遊牧簽證計劃，重點吸引旅客前往峇里島。

澳洲政府考慮降低薪酬限制 增加臨時技術移民勞動力 【下一頁】

印尼去年在 2021 年提出了數字游牧簽證計劃，重點是吸引遊客前往巴厘島，巴厘島是該國國際度假者的首選目的地，也是外匯收入的主要來源。

泰國、馬來西亞和柬埔寨等東南亞國家早前也相繼推出類似的長期居留簽證。　

移民熱門地政策及民情追蹤，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：鄭錦玲

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【移民澳洲】政府宣布增多類簽證配額 包括父母及技術移民
2022/10/26
【移民澳洲】政府宣布增多類簽證配額 包括父母及技術移民
【日本皇室】小室圭通過紐約律師考試 結婚周年前報喜
2022/10/21
【日本皇室】小室圭通過紐約律師考試 結婚周年前報喜
【BNO移民英國】簽證申請資格將擴大 97後港人伴侶亦受惠
2022/10/19
【BNO移民英國】簽證申請資格將擴大 97後港人伴侶亦受惠
【烏克蘭戰爭】南韓拒多艘俄遊艇停泊 20多逃兵僅2人准入境
2022/10/13
【烏克蘭戰爭】南韓拒多艘俄遊艇停泊 20多逃兵僅2人准入境
卓慧思尋求與印度簽貿易協議 內政大臣憂南亞裔移民增
2022/10/06
卓慧思尋求與印度簽貿易協議 內政大臣憂南亞裔移民增

你可能感興趣

【移民澳洲】政府宣布增多類簽證配額 包括父母及技術移民
17:29 2022/10/26
【移民澳洲】政府宣布增多類簽證配額 包括父母及技術移民
【日本皇室】小室圭通過紐約律師考試 結婚周年前報喜
17:02 2022/10/21
【日本皇室】小室圭通過紐約律師考試 結婚周年前報喜
【BNO移民英國】簽證申請資格將擴大 97後港人伴侶亦受惠
11:40 2022/10/19
【BNO移民英國】簽證申請資格將擴大 97後港人伴侶亦受惠
移民 簽證 峇里 印尼 印尼盾 G20

上一篇文章

【英國王室】據報哈里自傳終於出版 落實明年某日開售

下一篇文章

伊朗什葉派聖地槍擊最少15死 伊斯蘭國承認責任
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

英國基層保守黨員紛退黨 辛偉誠勝選如被「出賣」
英國基層保守黨員紛退黨 辛偉誠勝選如被「出賣」
Kanye West遭Adidas割席停售Yeezy 失億萬富翁地位
Kanye West遭Adidas割席停售Yeezy 失億萬富翁地位
新型冠狀肺炎全球疫情（10月27日 時間12:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（10月27日 時間12:00）
【烏克蘭戰爭】俄致函聯合國指烏使用骯髒彈 遭烏反駁欲戰局升級
【烏克蘭戰爭】俄致函聯合國指烏使用骯髒彈 遭烏反駁欲戰局升級
【移民澳洲】政府宣布增多類簽證配額 包括父母及技術移民
【移民澳洲】政府宣布增多類簽證配額 包括父母及技術移民
英相辛偉誠兩女讀私立寄宿學校 與碧咸愛女做同學
英相辛偉誠兩女讀私立寄宿學校 與碧咸愛女做同學
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款