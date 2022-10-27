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【大行看法】大摩：三大因素導致短期不確定性增加　調低恒指及國指目標價13%（附最新目標價）

股市 11:44 2022/10/27

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【大行看法】大摩：三大因素導致短期不確定性增加　調低恒指及國指目標價13%（附最新目標價）

中港股市近日震盪，摩根士丹利指，近日市場大幅波動，離岸中資股的風險溢價增加，與該行對中資股持相對審慎的看法一致，面對短期宏觀及微觀政策的不明朗，加上地緣政治風險及清零政策存在不確定性，不排除中短期指數高度波動性會維持，因此調低中港股市目標價。

大摩認為，市場正在爭論未來的政策重點及經濟社會議程的方向，以及地緣政治關係，而從現在起到下一里程碑事件（即12月中央經濟工作會議及明年3月兩會）前存在政策明朗化的真空期，將繼續對市場構成壓力，並窒礙短期提高配置中資股的意慾。

信安香港陳曉蓉：留意3大見底訊號、大市估值低處未算低【下一頁】

大摩將恒指基本目標價跌低13%至19400點，最悲觀預測亦降24%至12200點，最樂觀預測亦降低7%至21400點。國企指數基本預測亦降13%至5680點。

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大摩解釋，最樂觀預測為大型私營企業逐步建立透明及支持性的商業環境，令股本回報率回升，從而恢復投資者對中國長期潛在增長的信心。最悲觀預測則意味市場對基本估值的分析方法失去信心，並轉為依循持續的本土監管壓力及地緣政治惡化風險，來評估資產估值及股息率。

建議在中資股組合中增持A股

該行對中資股維持「與市場同步」評級，指三大因素會導致短期不確定性增加，（1）美國中期選舉臨近增加地緣政治的不確定性，（2）內地個別城市疫情再升溫或拖累企業盈利及經濟增長，（3）中央經濟會議來臨前處於政策真空期。

大摩稱繼續偏好A股多於離岸中資股，並建議在中資股組合中增持A股，因A股受本土流動性支持，而且高端製造業、綠色產業及科技自給自足都屬政策利好行業。

大和：市場情緒短期仍在谷底惟投資者不應對政策反應過度【下一頁】

大摩指，未來要留意企業盈利預測、新領導班子對經濟及市場看法、地緣政治事件、防疫政策會否放寬、刺激經濟政策等。

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編輯：陳韻妍

港股 宏觀分析 技術分析 大行報告 中國市場 防疫措施 人大政協兩會 疫情 增持 目標價

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