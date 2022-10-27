▲ 【中國清零】發改委新文件吸外資投資製造業 惹外媒猜測中國向外商暗示放寬防疫限制

中共二十大強調堅持動態清零不動搖，但發改委周二發布的《關於以製造業為重點促進外資擴增量穩存量提品質的若干政策措施》，提及在做好新冠肺炎疫情防控前提下，便利跨國公司、外商投資企業高管、技術人員及其家屬出入境，惹外界憧憬內地對外商人員的防疫限制有所放寬。

內地目前以「7＋3」7日集中隔離醫學觀察、3日居家健康監測為入境檢疫要求，近期屢有報道猜測中國或會有所放寬要求，惟至今未有明確政策指向。

發文委文件共15條 提「便利國際商務人員往來」

發改委最新文件再惹外媒新憧憬，《華爾街日報》形容，中國有關文件暗示可以放寬部分外國企業高管的入境防疫限制，並呼籲與跨國公司進行技術合作，正是北京回應美國新的芯片出口管制的應對方式之一。

該文件共提及15項措施，旨在穩定外商投資規模、提高利用外資質素，更好地發揮外商投資在促進中國製造業高質素發展，更深融入全球產業鏈供應鏈。文件未有明確點出芯片行業，但當中有提及便利國際商務人員往來，該條文為：

在做好新冠肺炎疫情防控前提下，便利跨國公司、外商投資企業高管、技術人員及其家屬出入境。各地方要用好用足中外人員往來「快捷通道」，結合當地實際，進一步明確標準和流程，為外籍人員來華提供便利。

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編輯：麥德銘