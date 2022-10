富越儲蓄計劃（6年及12年繳）全新登場 較短保費繳付年期選項更添靈活性

香港永明金融有限公司(「香港永明金融」或「本公司」)宣布推出最新富越儲蓄計劃(6年及12年繳),提供更靈活的保費繳付年期選項,以應付客戶不同的財務需要。



作為市場上最全面的資產傳承工具之一,富越儲蓄計劃(6/12年繳)的靈活提取選項乃產品特點之一,客戶可選擇提取累積非保證紅利¹(如有)的全部或部分現金價值²,滿足人生不同階段的開支需求。以富越儲蓄計劃(6年繳)為例,於第六個保單年度完結後, 客戶可選擇於第七個保單年度起的每個保單年度首日提取已繳保費總額的6%³。

為配合富越儲蓄計劃(6/12/18年繳)的推廣企劃,香港永明金融邀請了著名藝人蔣怡(Coco)拍攝以財富傳承為主題的宣傳短片,帶出「一代耕耘,幾代收獲」的訊息,並由即日起於網絡平台播放。

香港永明金融有限公司首席客戶及市務總監馮震宇表示:「我們留意到客戶對財富傳承的需求日趨成熟,尤其是現今社會上的父母,他們追求全面又靈活的資產傳承工具,富越儲蓄計劃 設有不同繳付年期,全面滿足客戶多元化的財務需要。作為兩個孩子的媽媽,Coco也與其他父母一樣非常重視對子女未來的保障,並希望能夠未雨綢繆,趁自己在財富收成期能繼續為下一代努力耕耘。今次很高興能邀請Coco首度合作,拍攝期間不但了解到她對財富傳承的想法,這正反映出市民大眾對相關產品的需求,我們亦透過不斷優化產品積極回應市場訴求。希望藉著是次宣傳短片,能將產品訊息傳遞予更廣受眾。」

蔣怡表示: :「今次很高興能參與Sun Life永明的網上短片拍攝,與Sun Life永明合作主要因為認同他們的理念,為客戶提供終生理財保障,建構健康生活。此外,透過是次的拍攝,讓我有機會了解市場上第一個主打ESG概念的富越儲蓄計劃⁴,在規劃儲蓄的同時可以為建設綠色地球出一分力,藉此教育子女可持續發展的重要性,極具意義。」

富越儲蓄計劃為旨在重點投資在ESG(即環境、社會、管治)表現優秀的資產。由即日起至2022年12月31日前,成功投保富越儲蓄計劃(6、12或18年繳),並於2023年1月31日或之前繕發,即可享高達首年年度化保費18%保費回贈*;如以同一保單主權人身份投保「永明港卓越醫療保」、「永明港無憂醫療保」、「永明港稱心醫療保」或「永明港健康醫療保」,更可享總共高達首年年度化保費21%保費回贈*。

立即收看宣傳片:https://youtu.be/1YqtWSWL-7A。



備註:

1. 歸原紅利和終期紅利的價值為非保證並由香港永明金融有限公司(「永明金融」)不時釐定的規則所指定。歸原紅利和終期紅利或根據數個經驗因素的表現而改變,其中投資回報通常被視為主要決定因素。其他因素包括但不限於索償經驗、保單開支、稅項和保單主權人的終止保單經驗。

2. 現金提取款項的上下限額受屆時行政規則所約束。提取款項後的名義金額須受屆時行政規則所定的相應保費繳付期之最低名義金額要求所限制;惟於第 21 個保單年度起,餘下的名義金額不可少於最低金額美元 500。

3. 例子只供說明用途。任何超過累積非保證紅利的現金價值的餘額的提取金額將從保證現金價值及終期紅利的現金價值中扣除,此舉會令保單之名義金額減少,並被視為部份退保並將降低保單的長遠價值。實際可支付的累積歸原紅利的現金價值和面值和終期紅利的現金價值和面值可能較以上的預期金額為高或低。在某些情況下,這些紅利的實際金額可能為零。歸原紅利和終期紅利會根據數個經驗因素的表現而改變,其中投資回報通常被視為主要決定因素。其他因素包括但不限於索償經驗、保單開支、稅項和保單主權人的終止保單經驗。此為指定例子,有關實際情況,詳情請參閱銷售刊物。

4. 根據保險業監管局獲授權的保險人登記冊中,截止2022年4月12日,經營綜合業務及長期業務的保險公司所提供之新造保單的儲蓄計劃進行比較。



*計劃受條款及細則約束。有關詳情包括產品特點、風險詳情及投資理念,請參閱相關產品推銷刊物。有關字詞的釋義、保障範圍的完整的條款及細則和除外責任的詳情,請參閱保單文件樣本。

▲ 為配合富越儲蓄計劃的推廣企劃,香港永明金融邀請了著名藝人蔣怡Coco(右)拍攝以財富傳承為主題的宣傳短片。左為香港永明金融有限公司首席客戶及市務總監馮震宇。

永明金融簡介

永明金融是主要的國際金融服務機構,為個人及企業客戶提供保險、財富及資產管理方案。永明金融在全球多個市場發展業務,當中包括加拿大、美國、英國、愛爾蘭、香港、菲律賓、日本、印尼、印度、中國、澳洲、新加坡、越南、馬來西亞及百慕達。截至2022年6月30日止,永明金融管理的總資產為12,600億加元。如欲了解更多資訊,請瀏覽www.sunlife.com。



Sun Life Financial Inc. 於多倫多 (TSX)、紐約 (NYSE) 及菲律賓 (PSE) 的證券交易所上市,交易代號為「SLF」。Sun Life Financial Inc.為加拿大永明人壽保險公司的控股公司。香港永明金融有限公司為加拿大永明人壽保險公司的全資附屬公司並在香港營運。



