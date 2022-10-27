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私宅樓價創逾3年半低　萊坊料全年跌幅一成內

股樓投資 11:27 2022/10/27

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私人住宅樓價持續下跌，據差餉物業估價署公布的臨時數據顯示，今年9月私人住宅售價指數報362.1點，是2019年2月後最低，按月回落約2.1%。而今年首9個月，私人住宅樓價指數累跌約8.1%。 至於與2021年9月的歷史高位398.1點相比，樓價累挫9%。 

以實用面積劃分，B類（431至752平方呎）單位樓價跌最多，按月跌2.2%；A類（431平方呎以下）樓價跌幅緊隨其後，按月跌2.1%。 

萊坊董事、大中華區研究及諮詢部主管王兆麒說，官方樓價指數按月跌2.1%，主要受股市下跌及經濟前景不明朗影響，又預計短期內官方指數將繼續尋底，但相信全年官方樓價指數跌幅會在一成內。

延伸閱讀【有相睇】港股累樓市 MONTARA兩房戶半年劈價147萬 帳蝕43萬離場【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

差餉物業估價署 樓價 萊坊 二手市場 私人屋苑

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