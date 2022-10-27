【統一規格】蘋果遵守歐盟新法規　iPhone將配備USB-C充電頭

▲ Greg Joswiak表示，歐盟的做法令蘋果「迫於無奈」地遵守這項新法規。（法新社）

歐盟早前通過新法規，由2024年秋季開始，所有於歐盟銷售的智能手機、平板電腦、電子閱讀器和數碼相機等電子設備，必需配備USB -C充電插口。蘋果（Apple）高級副總裁Greg Joswiak證實，該公司會遵守歐盟新法規，旗下iPhone將會配備USB-C充電插頭。

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Greg Joswiak表示，歐盟的做法令蘋果「迫於無奈」地遵守這項新法規。他指出，歐盟10年前已一直推廣採用micro-USB，由於歐盟擔心消費者需同時擁有多種不同插口的充電器，因此蘋果將充電線改成可拆卸設計，讓他們更容易進行更換。

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Greg Joswiak強調，以上方法使超過10億人繼續使用Lightning充電線，而不是丟棄它們而產生一堆電子垃圾，這才是對環境及客戶更好的做法。不過，他並沒有提到是否只為歐盟市場，製造配備USB-C充電插口的iPhone，而在其他市場繼續銷售配備Lightning充電插頭的iPhone。

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責任編輯：陳卓賢