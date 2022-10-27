  • 26°C
香港時間 : 20221027日 (週四) 12:05
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【統一規格】蘋果遵守歐盟新法規　iPhone將配備USB-C充電頭

科技 11:12 2022/10/27

分享：

分享：

Greg Joswiak表示，歐盟的做法令蘋果「迫於無奈」地遵守這項新法規。（法新社）

歐盟早前通過新法規，由2024年秋季開始，所有於歐盟銷售的智能手機、平板電腦、電子閱讀器和數碼相機等電子設備，必需配備USB -C充電插口。蘋果（Apple）高級副總裁Greg Joswiak證實，該公司會遵守歐盟新法規，旗下iPhone將會配備USB-C充電插頭。

【蘋果新功能】iOS 16.1新功能　iPhone用戶可選潔淨能源充電

Greg Joswiak表示，歐盟的做法令蘋果「迫於無奈」地遵守這項新法規。他指出，歐盟10年前已一直推廣採用micro-USB，由於歐盟擔心消費者需同時擁有多種不同插口的充電器，因此蘋果將充電線改成可拆卸設計，讓他們更容易進行更換。

【摺疊iPad】跳過iPhone？　料蘋果2024年推出摺疊iPad

Greg Joswiak強調，以上方法使超過10億人繼續使用Lightning充電線，而不是丟棄它們而產生一堆電子垃圾，這才是對環境及客戶更好的做法。不過，他並沒有提到是否只為歐盟市場，製造配備USB-C充電插口的iPhone，而在其他市場繼續銷售配備Lightning充電插頭的iPhone。

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

責任編輯：陳卓賢

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【蘋果漏洞】蘋果「以舊換新」計畫有漏洞？客戶投訴舊設備常寄失
2022/10/17
【蘋果漏洞】蘋果「以舊換新」計畫有漏洞？客戶投訴舊設備常寄失
【蘋果新品】M2版iPad Pro登場　售價$6,499起　10月26日起發售
2022/10/18
【蘋果新品】M2版iPad Pro登場　售價$6,499起　10月26日起發售
【蘋果爭議】Spotify進軍有聲書市場受阻　抨擊蘋果「扼殺競爭」
2022/10/26
【蘋果爭議】Spotify進軍有聲書市場受阻　抨擊蘋果「扼殺競爭」
【環保耳機】採用水瓶回收材料　Sony推「地球藍」LinkBuds S 耳機
2022/10/26
【環保耳機】採用水瓶回收材料　Sony推「地球藍」LinkBuds S 耳機

你可能感興趣

【蘋果漏洞】蘋果「以舊換新」計畫有漏洞？客戶投訴舊設備常寄失
18:47 2022/10/17
【蘋果漏洞】蘋果「以舊換新」計畫有漏洞？客戶投訴舊設備常寄失
【蘋果新品】M2版iPad Pro登場　售價$6,499起　10月26日起發售
23:20 2022/10/18
【蘋果新品】M2版iPad Pro登場　售價$6,499起　10月26日起發售
【蘋果爭議】Spotify進軍有聲書市場受阻　抨擊蘋果「扼殺競爭」
16:30 2022/10/26
【蘋果爭議】Spotify進軍有聲書市場受阻　抨擊蘋果「扼殺競爭」
iPhone USB 科技產品 移動裝置 歐盟 智能手機 Apple

下一篇文章

【雲端部署】銀行、零售業加速「上雲」解人才荒　跨系統整合節省遷移數據時間
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【機迷熱話】遊戲平台Steam為開發者提出新「建議定價」　香港加幅幾多？
【機迷熱話】遊戲平台Steam為開發者提出新「建議定價」　香港加幅幾多？
【請人難】亞太區網絡安全人員嚴重不足　職位空缺達216萬個
【請人難】亞太區網絡安全人員嚴重不足　職位空缺達216萬個
【金融科技】「嵌入式金融」香港逐漸普及　35%消費者曾使用「先買後付」服務
【金融科技】「嵌入式金融」香港逐漸普及　35%消費者曾使用「先買後付」服務
【蘋果新功能】iOS 16.1新功能　iPhone用戶可選潔淨能源充電
【蘋果新功能】iOS 16.1新功能　iPhone用戶可選潔淨能源充電
【初創融資】WhatsApp 客戶服務平台WATI　完成B輪融資籌逾1.8億港元
【初創融資】WhatsApp 客戶服務平台WATI　完成B輪融資籌逾1.8億港元
【三星手機】三星全球發布「維護模式」功能　維修時可保障用戶個人數據
【三星手機】三星全球發布「維護模式」功能　維修時可保障用戶個人數據
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款