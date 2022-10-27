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伊朗什葉派聖地槍擊最少15死 伊斯蘭國承認責任

環球社會熱點 10:58 2022/10/27

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伊朗南部城市設拉子的什葉派聖地周三（26日）爆發槍擊案，造成最少15人死亡，恐怖組織「伊拉克和黎凡特伊斯蘭國（ISIL）」已經承認責任。

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伊朗國家通訊社Irna指當日傍晚，設拉子（Shiraz）的什葉派聖地「燈王之墓」（Shah Cheragh Shrine），遭三名闖入聖地的武裝分子襲擊。

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Irna引述目擊者指，施襲者當時在一輛汽車内，向「燈王之墓」入口位置的朝聖者及職員開槍。襲擊造成最少15人死亡及40人受傷，當地媒體指死者包括數名兒童。

警方已拘捕其中兩名槍手，第三人仍然在逃。伊朗最高安全機構轄下媒體Nour news指，槍手並非伊朗國民。

Irna形容施襲者為「Takfiri恐怖分子」，一般當地什葉派穆斯林為主的官員會用此來代指強硬的武裝遜尼派伊斯蘭組織。ISIL其後於組織的Telegram頻道上承認發動今次襲擊。

伊朗的宗教聖地較少發生同類恐怖襲擊，對上一次是於去年4月，有人於東北部的什葉派聖地伊瑪目禮薩聖陵（Imam Reza shrine）刺死兩名神職人員。

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另外，伊朗22歲女子Mahsa Amini早前因違反伊斯蘭著裝規定被捕，期間疑遭施暴，送院後不治身亡並引發全國示威。

伊朗安全部隊周三於Amini的家鄉庫德斯坦（Kurdistan）城市Saqqez，向哀悼Amini的民眾開火，更拘捕數十人。

伊朗半官方通訊社Isna指事發時，約有1萬人聚集於現場。安全部隊與哀悼者爆發衝突後，互聯網通訊也遭切斷。

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責任編輯：鄭錦玲

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