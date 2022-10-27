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【烏克蘭戰爭】基輔籲難民暫時勿返國 憂能源供應成問題

環球政治 10:39 2022/10/27

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俄羅斯改變對烏克蘭戰略後，不少烏克蘭難民返國重新生活。基輔政府近日呼籲，流落在外烏克蘭難民在今年冬天不要回國，憂慮當地受損的能源基建難以負擔需求。總統澤連斯基宣稱，前線可能有好消息，但未公布詳情。

德國與歐盟推動「新馬歇爾計劃」重建烏克蘭需2.7萬億 【下一頁】

烏克蘭副總理韋舒列克（Iryna Vereshchuk）周三（26日）呼籲，人在海外的烏克蘭民眾暫時不要回國，等到明年春天再啟程。韋舒列克指出，因俄軍近來連番轟炸毀壞烏國約3分1能源建設，警告能源網難以負荷。受俄羅斯攻勢影響，烏克蘭早前曾下令限電一日。

韋舒列克表示，即使十分希望更多烏克蘭人能回到當地，但他們最好明年春天才回來，甚至逗留更長一段時間，避免使烏克蘭能源問題惡化。最近有民調指出，愈來愈多烏克蘭難民表示有意回國。

英國男子酒後駕駛釀意外 辯護理由竟然係烏克蘭戰爭 【下一頁】

另外，澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）同日發表電視講話時聲稱，前線可能有好消息，惟未提供更多詳情。當地官員及軍事專家估計，可能赫爾松地區（Kherson）將再次展開戰事。澤連斯基亦指出，現時烏東地區戰況最為激烈，再次批評俄軍「瘋狂」，指責對方加強轟炸﹑炮擊及殺害平民。

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）周三在控制室內觀看軍事演習，俄軍模擬俄國在遭受核武攻擊後，動用核潛艇﹑戰略導彈及彈道導彈等武器。同時，普京維持連日俄方高層論調，重提烏克蘭可能使用「髒彈」的威脅。

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責任編輯：吳漢培

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