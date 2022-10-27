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【TWTR】Tesla馬斯克手持一件物件步入Twitter總部　並向員工承諾不會裁員75%（有片）

股市 10:50 2022/10/27

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【TWTR】Tesla馬斯克手攜一件物件步入Twitter總部　並向員工承諾不會裁員75%

Tesla（美：TSLA）行政總裁馬斯克（Elon Musk）距離完成收購Twitter（美：TWTR）的日子愈來愈近，馬斯克周三拿著一個類似陶瓷洗手盆的物件，步入Twitter位於三藩市的總部。馬斯克在Twitter指，「進入Twitter總部，讓它沉入其中（Entering Twitter HQ–let that sink in！）」，並稱自己與不少很酷的Twitter員工。

馬斯克承諾周五死綫前完成收購Twitter【下一頁】

外電引述消息指，馬斯克與Twitter員工會面時，有員工反映擔心外國員工簽證的問題，因有市場指馬斯克入主後將會大舉裁員，也有員工稱憂慮馬斯克進駐Twitter，將會花掉Twitter所有現金。

馬斯克稱自己為「Chief Twit」

馬斯克向Twitter員工承諾，他不打算在接管Twitter後，裁員75%。馬斯克同時在Twitter的個人簡介上，加入「Chief Twit」，暗示自己將成為Twitter的擁有者。

Twiiter市場總監Leslie Berland向員工發信稱，馬斯克周五會與Twitter所有員工進行交流，並會走入大廳，研究員工的工作。

強積金2023年有機會回升？GUM王玉麟教你MPF攻守策略，即睇 【ET財智Talk】

相關文章：【TWTR】馬斯克收購Twitter傳兩好消息：韓資未來資產提供融資、白宮否認國安審查

相關文章：【TWTR】馬斯克上台將裁走75%員工？　Twitter急否認、「交易尾聲將有大量臆測」 　盤前急跌12%（第二版）

編輯：陳韻妍

美股 收購 特斯拉（Tesla，美：TSLA） Twitter（美：TWTR） 馬斯克 三藩市 Tesla Twitter 裁員

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