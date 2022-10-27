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【Samsung】李在鎔正式成三星電子主席　掌舵人曾兩次入獄服刑207天

股市 10:13 2022/10/27

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【Samsung】李在鎔正式成三星電子主席　掌舵人曾兩次入獄服刑207天

三星電子（Samsung Electronics）任命54歲的副會長李在鎔為執行主席，李在鎔正式成為韓國市值最大企業的掌舵人。市場原先預計李在鎔會在其父李健熙於2020年10月去世後接任，但由於李在鎔身陷貪污調查並兩次入獄，導致其接任主席之事一直被推遲。

李在鎔身家預計達460億元

李在鎔持有三星電子1.63%的股份以及集團實際控股公司三星物產18.13%股份，其身家預計達59億美元（約460億港元）。

李在鎔1991年已在三星電子工作，2012年晉升為副主席。其後由於涉及前總統朴槿惠「閨蜜門」及賄賂案而遭判刑入獄，前後2次入獄共服刑207天，其後於8月獲得南韓司法部特赦。

三星電子第三季純利減少31%，集團預期，明年初前地緣政治不明朗因素將持續削減需求，而環球經濟下滑亦令市場對電子產品的購買慾下降。

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相關文章：【三星電子】三星季度營業利潤下跌遜預期　受累存儲芯片市場低迷

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編輯：陳韻妍

經濟 任命 朴槿惠 貪污 地緣政治 南韓 Samsung

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