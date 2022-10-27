▲ 【大行看法】信安香港陳曉蓉：留意3大見底訊號、大市估值低處未算低 「信心好弱，大家都好像等第四季完結」

港股急跌千點後反彈乏力，信安香港投資策略部主管陳曉蓉指，短期未有正面催化劑令股市可大幅反彈，加上估值可以低處未算低，估計港股暫時未見底，「整個市場好淡，信心好弱，大家都好像等第四季完結」，所以第四季予現金「增持」評級。

現時困擾港股的最大因素是信心問題

陳曉蓉接受本報專訪表示，今年來北水仍淨流入，但港股吸北水能力減弱，目前恒指預測市盈率僅6.3倍，市帳率更小於0.7倍，同時AH股差距是2009年3月以來最闊，但現時困擾港股的最大因素是信心問題，地緣政治深化，加上人民幣走弱，港股短期內要反彈很難。

「若恒指失守15000關，料下一支持位為14200點，假如14000關也失守，就不知港股底在哪兒了。」

她認為，可留意環球股市的3大見底訊號，包括聯儲局停止加息、通脹見頂回落及美元見頂。她預期，聯儲局於11月及12月會各加息0.75厘及0.5厘，美息年底會升至約4.5厘，明年首季尾料再加至約5厘，但息口走勢將取決於通脹情況，預期投資情緒要到明年第一季末或第二季初才會有較大改善。

最優惠利率（P）年底前至少調升1次

聯滙制度下，港息會跟隨美息上揚，目前港元拆息（HIBOR）與美元拆息（LIBOR）差距約50至60點子，意味HIBOR仍有上升空間，預期年底見3.5至4厘水平，本港最優惠利率（P）年底前至少調升1次，幅度約0.125厘。

「本港整體流動性仍充裕，存款水平偏好，銀行沒有需要進取加息，所以P上調速度會較市場預期緩慢。」

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記者：陳韻妍