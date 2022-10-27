醫療保健行業增長前景

醫療保健行業包括眾多子行業，如藥品和醫療保險等。因此該行業的規模在全球股票市值中的占比高14%。此外，眾多子行業所擁有的多元化特徵與盈利能力賦予了整個行業「防禦性增長」的特性。在本次報告中，我們將聚焦用於疾病預防，診斷及治療的醫療器械與設備，包括生物醫學儀器、診斷儀器和其他器械。

儘管存在供應鏈中斷問題和新冠病毒變異所造成的材料短缺所引起的逆風，但我們認為醫療器械和設備仍將引領醫療保健行業的強勁增長。在對創新設備（例如可穿戴設備）和服務（例如健康資料分析）的需求不斷增長，以及人口老齡化和糖尿病等疾病流行的大背景下，這些長期結構性趨勢將為行業的擴張奠定基礎。

截至2030年，全球醫療器械的潛在目標市場總規模預計將高達8,000億美元，其中，美國占3,000億美元，而中國占2,000億美元。該行業保持著長期強勁的回報，尤其是2015年以後的表現更為突出。隨著終端需求上升和新設備的湧現，其潛在目標市場將會繼續擴張，因此我們預計該行業的上升勢頭在未來十年內將會持續。

醫療物聯網呈指數式增長。醫療物聯網在2019年的市值已達240億美元，隨著設備與系統持續不斷地得到驗證、採用和商業 化，我們預計十年後行業市值將急劇增長11倍至2,850億美元。亞馬遜、微軟和蘋果等大型科技公司已就在單一平臺上開展綜合醫療服務，與專注精准度的醫療設備制 造商建立了合作關係。

北美發達的醫療保健系統和長期以來的行業領軍地位，一直是醫療器械的核心市場。而亞洲龐大的人口基數和醫療設施投資的不足，預計將使其在未來幾十年成為增長最快的市場。為了使其醫療衛生系統現代化，亞洲將提升其醫療服務能力和意願。亞洲人口38億，占世界人口的近一半（基於 2020年資料）。龐大的人口規模，加上中等收入群體快速增長的消費能力，老齡化的人口結構，以及對改善醫療保健的需求，為醫療衛生以及包括醫療器械和設備在內的子行業帶來了巨大的前景。

責任編輯︰梁浩碩