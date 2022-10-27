【港股市況】阿里巴巴升逾8%、美團升6%　恒指高開403點、科指升逾4%（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

港股續彈。ATM造好，其中阿里巴巴 （09988） 升逾8%，美團 （03690） 升逾6%，騰訊 （00700） 升逾4%，恒指高開403點，開報15721點；科指升4.3%，報3083點。

財經日誌︰

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即市走勢︰

【09：26】思摩爾 （06969） 股價再上，今早再高開近15%。

【09：24】平保 （02318） 第三季列帳盈利按年跌31.5%至161.9億元人民幣，股價績後高開逾1%。

【業績｜內險】平保第三季少賺31% 新業務價值跌20%

【09：23】新東方 （09901） 績後高開15%。

【業績｜教育股】新東方首財季經調整淨利潤按年跌24.7% 料今季營收至少跌6%

【09：21】ATM造好，其中阿里巴巴 （09988） 升逾8%，美團 （03690） 升逾6%，騰訊 （00700） 升逾4%，恒指高開403點，開報15721點；科指升4.3%，報3083點。

【09：13】期指開報15680點，升351點或2.3%。

【09：02】旭輝控股 （00884） 開市前公布短暫停牌，以待刊發有關內幕消息的公告。

【08：56】恒指黑期升約342點，報15652點，道指期貨升138點，報32010點。

【08：07】【業績｜啤酒股】百威亞太首9個月多賺8.7% 總銷量增1.4%

【07：45】【新股IPO】心泰醫療2291今日起招股 一手入場費約31767元

【07：45】【金管局專訪】余偉文：金融峰會下周開、HK is back 「0+3」後銀行員工紛回港

【07：45】港股ADR收報15555點，升238點或1.5%。滙豐 （00005） ADR折合報40.68元，較港收市價高0.43元或1.1%。騰訊 （00700） ADR折合報218.69元，較港收市價高7.09元或3.4%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報67.22元，較港收市價高4.92元或7.9%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】美滙指數再跌1%，跌穿110關，利好股市表現，不過，美企業績參差，美股個別發展。道指一度倒升超過300點，收市微升2點，報31839點；標指跌28點，報3830點；納指跌228點或2.04%，報10970點。

即睇美股收市︰

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【石Sir一周前瞻及異動股】招金礦業、中海油田服務、太古A

責任編輯︰梁浩碩