【港股市況】思摩爾升逾17%　電力股逆市跌、大唐發電跌25%　ATM領市、恒指半日升266點（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

港股半日續彈逾200點。ATM造好，阿里巴巴 （09988） 升逾5%；騰訊 （00700） 、美團 （03690） 升逾2%。思摩爾 （06969） 股價再升逾17%。電力股逆市下挫，潤電 （00836） 跌4%；中國電力 （02380） 跌近5%，大唐發電 （00991） 挫25%。恒指高開403點，早段曾升500點，其後升勢回順，恒指半日升266點，報15584點，成交665.5億元。科指升2.2%，報3021點。

財經日誌︰

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即市走勢︰

【12：09】【恒大危機】恒地地產82億境內人民幣債券 獲債權人批准延付息半年

【12：05】【復星系】復星國際據報出售鼎睿股權以償還債務 復星：會定期評估業務選項

【12：00】恒指半日升266點，報15584點，成交665.5億元。科指升2.2%，報3021點。阿里巴巴 （09988） 升逾5%；騰訊 （00700） 、美團 （03690） 升逾2%。思摩爾 （06969） 股價再升逾17%。電力股逆市下挫，潤電 （00836） 跌4%；中國電力 （02380） 跌近5%，大唐發電 （00991） 挫25%。

【11：44】【大行看法】大摩：三大因素導致短期不確定性增加 調低恒指及國指目標價13%（附最新目標價）

【11：36】【中國清零】發改委新文件吸外資投資製造業 惹外媒猜測中國向外商暗示放寬防疫限制

【11：31】內地股市半日偏軟，上證跌近0.1%；深證微跌不足1點，創業板指跌0.6%。

【11：13】新東方 （09901） 股價績後造好，股價最新升近24%，高見21.45元。

【11：05】微盟 （02013） 股價再升12%，高見3.54元。

【11：00】大市升幅收窄至約300點，報15646點，升329點。

【10：58】【電子煙】思摩爾再升逾兩成、三日累漲5成 中國11月起將對電子煙徵收消費稅

【10：56】滙豐 （00005） 升幅收窄至0.4%；渣打 （02888） 逆市跌逾4%。

【10：52】維達 （03331） 今早破底低見14.54元後，最新倒升8%，高見15.94元。

【10：49】恒指最新升約425點，報15742點，成交已達518億；科指升3.5%，報3058點。

【10：40】比亞迪 （01211） 升逾2%；吉利 （00175） 升近6%；長汽 （02333） 升逾8%；廣汽 （02238） 升逾3%；華晨 （01114） 則逆市跌逾3%。

【10：27】電力股逆市下挫，潤電 （00836） 跌逾5%；中國電力 （02380） 跌逾3%；龍源電力 （00916） 跌2%；大唐發電 （00991） 挫23%。大唐發電第三季度歸屬於上市公司股東的淨虧損為6.36億元人民幣。

【10：16】友邦 （01299） 升逾5%，高見62.2元。

【10：16】ATM升逾3%至8%，電子煙股續造好，思摩爾再升三成，恒指早段升500點。

【10：10】大市升近500點，高見15815點。

【10：06】ATMXJ中，以京東 （09618） 表現最好，股價最新升一成，高見163.8元。

【09：59】啤酒股績後個別發展，百威亞太 （01876） 升半成；青啤 （00168） 逆市跌6%。

【業績｜啤酒股】青島啤酒第三季純利多賺逾18% 收入升16%

【09：54】大唐發電 （00991） 逆市挫逾19%，低見1.31元，成交1.1億元。

【09：51】阿里巴巴 （09988） 升逾7%；騰訊 （00700） 升近3%；美團 （03690） 升逾4%；小米 （01810） 升逾1%；京東 （09618） 升逾8%。

【09：50】港股早段曾升最多487點，高見15804點，早段升幅略為收窄，升約360點，報15677點。科指升3.1%，報3048點。

【09：47】【大行看法】信安香港陳曉蓉：留意3大見底訊號、大市估值低處未算低 「信心好弱，大家都好像等第四季完結」

【09：44】維他奶 （00345） 發盈喜，料中期多賺約3.3倍至3.6倍，股價早段升一成，高見11.88元。

【盈喜盈警】維他奶料9月底止半年多賺至少3.3倍至1.4億 內地業務淨利潤大幅增加

【09：42】渣打 （02888） 股價回吐，逆市跌3%，早段低見48.45元。

【09：40】電子煙概念股續造好，思摩爾 （06969） 早段升幅擴大至25%，高見11.46元。另外，中國波頓 （03318） 升近13%，華寶 （00336） 升近一成，中煙香港 （06055） 升逾5%。

【09：37】藥明康德 （02359） 績後升逾4%，藥明康德第三季度純利約27.4億元人民幣，按年升約2.09倍。

【09：34】創維 （00751） 首三季純利5.18億元人民幣，按年跌32.1%，創維股價績後升逾3%，早段高見2.96元。

【09：29】百威亞太 （01876） 績後高開近4%。

【09：26】思摩爾 （06969） 股價再上，今早再高開近15%。

【09：24】平保 （02318） 第三季列帳盈利按年跌31.5%至161.9億元人民幣，股價績後高開逾1%。

【業績｜內險】平保第三季少賺31% 新業務價值跌20%

【09：23】新東方 （09901） 績後高開15%。

【業績｜教育股】新東方首財季經調整淨利潤按年跌24.7% 料今季營收至少跌6%

【09：21】ATM造好，其中阿里巴巴 （09988） 升逾8%，美團 （03690） 升逾6%，騰訊 （00700） 升逾4%，恒指高開403點，開報15721點；科指升4.3%，報3083點。

【09：13】期指開報15680點，升351點或2.3%。

【09：02】旭輝控股 （00884） 開市前公布短暫停牌，以待刊發有關內幕消息的公告。

【08：56】恒指黑期升約342點，報15652點，道指期貨升138點，報32010點。

【08：07】【業績｜啤酒股】百威亞太首9個月多賺8.7% 總銷量增1.4%

【07：45】【新股IPO】心泰醫療2291今日起招股 一手入場費約31767元

【07：45】【金管局專訪】余偉文：金融峰會下周開、HK is back 「0+3」後銀行員工紛回港

【07：45】港股ADR收報15555點，升238點或1.5%。滙豐 （00005） ADR折合報40.68元，較港收市價高0.43元或1.1%。騰訊 （00700） ADR折合報218.69元，較港收市價高7.09元或3.4%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報67.22元，較港收市價高4.92元或7.9%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】美滙指數再跌1%，跌穿110關，利好股市表現，不過，美企業績參差，美股個別發展。道指一度倒升超過300點，收市微升2點，報31839點；標指跌28點，報3830點；納指跌228點或2.04%，報10970點。

即睇美股收市︰

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【石Sir一周前瞻及異動股】招金礦業、中海油田服務、太古A

責任編輯︰梁浩碩