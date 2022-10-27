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【業績｜啤酒股】百威亞太首9個月多賺8.7%　總銷量增1.4%

股市 08:07 2022/10/27

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【業績｜啤酒股】百威亞太首9個月多賺8.7%　總銷量增1.4%

百威亞太 （01876） 公布首9個月未經審核業績。百威亞太股權持有人應佔溢利9.25億美元，按年升8.7%。股權持有人應佔正常化溢利8.78億美元，升0.69%。正常化除息稅折舊攤銷前盈利17.32億美元，增長0.8%，正常化除息稅折舊攤銷前盈利率下降110個基點至32.6%，正常化每股基本盈利6.64美分。

期內，總銷量增長1.4%至72.72億公升，因韓國及印度的強勁表現部分抵銷了中國管控措施的影響。收入增長4.3%至53.13億美元，每百升收入增2.9%。

單計第三季，股權持有人應佔溢利按年跌13.79%至3億美元，銷量增長6.3%，乃去年同期中國及韓國的基數較低，收入增長7.2%，而每百升收入增長0.8%。

首9個月中國銷量下降2.2%，收入減少1.5%。至於第三季度為防控COVID而實施的限制主要集中於其高端業務重地，包括東南、華北及西北地區。此外，渠道限制則主要對夜場及中餐館等高端渠道構成影響。不過，因核心及實惠品牌組合基數較低而錄得較好表現，第三季度的銷量仍按年增長3.7%。收入方面增加1.6%，而每百升收入減少2.0%，此乃由於其高端及超高端產品組合因全國渠道限制而受到負面影響。

韓國方面，第三季度隨著所有對即飲渠道的COVID限制解除，營運環境持續改善。由於行業進一步復甦及市場份額持續增長，且「All New Cass」在整個夏季表現強勁，整體銷量錄得雙位數增長，收入錄得雙位數增長。每百升收入錄得中個位數增長。

【業績｜啤酒股】青島啤酒第三季純利多賺逾18%　收入升16%

【業績︱藥明系】藥明康德第三季多賺2.1倍至27.4億人幣

【業績｜教育股】新東方首財季經調整淨利潤按年跌24.7%　料今季營收至少跌6%

責任編輯︰梁浩碩

港股 百威亞太（01876）

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