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【新股IPO】心泰醫療2291今日起招股　一手入場費約31767元

新股IPO 07:41 2022/10/27

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【新股IPO】心泰醫療2291今日起招股　一手入場費約31767元

心泰醫療 （新上市編號︰02291） 今日（10月27日）起至11月1日招股。內地樂普醫療持有85.48%股權的心臟病醫療機械提供商心泰醫療計劃發行2245.5萬H股，一成於香港作公開發售，集資最多7.06億元，招股價範圍介乎29.15元至31.45元，每手1000股，一手入場費31766.97元。心泰醫療將於11月8日掛牌。

心泰醫療於1994年成立，主要針對結構性心臟病的介入醫療器械的研發、生產及商業化，涉20款已上市封堵器產品、9款封堵器在研產品以及21款主要心臟瓣膜在研產品，所有產品均為自主研發；在中國共232項及51項已註冊及待決專利申請，在美國和歐盟共14項申請中專利。

今年上半年，收入為1.25億元人民幣，按年升12.47%，期內利潤2425.5萬元人民幣，跌41.93%。

所得款項淨額的約50.7%將用於為研發活動提供資金；24.3%用於銷售及營銷活動；5%用於提升產能及加強製造能力；10%用於為潛在的戰略投資及收購提供資金；10%作營運資金及一般公司用途。

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責任編輯︰梁浩碩

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港股 樂普醫療（深：300003） IPO

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