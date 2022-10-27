【facebook業績】Meta純利削半、盤前恐慌瀉兩成失100美元　元宇宙虧損嚴重

▲ 【facebook業績】Meta純利削半 元宇宙虧損嚴重

Facebook母企Meta（美：META）公布截至9月底止第三季業績，純利大跌49%至43.95億美元，每股盈利1.64美元，低於預期的1.89美元。Meta收入跌4%至227.14億美元，低於預期的273.8億美元，首次連續兩季收入下跌，成本及開支大增19%至220.5億美元。

Meta股價今年來大跌6成，業績公布後，Meta盤前再跌23%，一度跌穿100美元關口。若Meta開市表現跟足盤前跌幅，公司股價將跌至2015年年底以來新低。

頭戴設備產品預期明年下半年推出

由於Meta主攻元宇宙，負責開發頭戴設備的Reality Labs部門收入卻愈來愈少，按年跌48.9%至2.85億美元，但虧損達36.72億美元，首三季累計虧損超過94.38億美元，抵銷了Facebook app的3成盈利，虧損情況未有盡頭。Meta預期第四季收入成本增加速度加快，受頭戴設備Quest硬件成本所驅動，產品預期明年下半年推出。不過，營運成本預期增長放緩，因減少與員工人數無關的費用增長。

Meta預期2023年營運虧損繼續大幅增長

Meta更預期2023年營運虧損繼續大幅增長，Meta指出，在2023年後，希望加快 Reality Labs 的投資步伐，以便能夠實現從長遠增加公司整體營業收入的目標。

Meta預測第四季收入繼續下跌，將在300億至325億美元之間，滙率對收入有7%影響。2022年支出由850億至880億美元縮至850億至870億美元，包括合併辦公設施使用額外的9億美元。預計2023年支出增至960至1010億美元之間，包括20億美元合併辦公設施。

軟件每日活躍用戶29.3億個

Meta第三季整體軟件每日活躍用戶29.3億個，按年增4%；每月活躍用戶37.1億個，按年增4%。Facebook每日活躍用戶19.8億個，按年增3%，每月活躍用戶29.6億個，按年增2%。廣告暴光次數按年增加17%，平均價格下跌18%。

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記者：譚志偉