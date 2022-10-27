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【facebook業績】Meta純利削半　元宇宙虧損嚴重　抵銷facebook等APP 3成盈利　盤後股價恐慌瀉兩成

股市 06:53 2022/10/27

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【facebook業績】Meta純利削半　元宇宙虧損嚴重　抵銷facebook等APP 3成盈利

Facebook母企Meta（美：META）公布截至9月底止第三季業績，收入227.14億美元，低於預期的273.8億美元，按年跌4%，首次連續兩季收入下跌，成本及開支大增19%至220.5億美元，純利大跌49%至43.95億美元，每股盈利1.64美元，低於預期的1.89美元。

由於Meta主攻元宇宙，負責開發頭戴設備的 Reality Labs 部門收入卻愈來愈少，按年跌48.9%至2.85億美元，但虧損達36.72億美元，在首三季已虧損超過94.38億美元，抵銷了Facebook APP的3成盈利，虧損情況未有盡頭。Meta預期第四季收入成本增加速度加快，受頭戴設備 Quest 硬件成本所驅動，產品預期明年下半年推出。不過，營運成本預期增長放緩，因減少與員工人數無關的費用增長。

Meta更預期2023年營運虧損繼續大幅增長，Meta指出，在 2023 年後，希望加快 Reality Labs 的投資步伐，以便能夠實現從長遠增加公司整體營業收入的目標。

Meta股價已先跌6%，收報129.82美元，年內股價已大跌6成，業績公布後，盤後股價再急瀉18.7%，至105.58美元。

Meta預測第四季收入繼續下跌，將在300億至325億美元之間，滙率對收入有7%影響。2022年支出由850億至880億美元縮至850億至870億美元，包括合併辦公設施使用額外的9億美元。預計2023年支出增至960至1010億美元之間，包括20億美元合併辦公設施。

Meta第三季整體軟件每日活躍用戶29.3億個，按年增4%；每月活躍用戶37.1億個，按年增4%。Facebook每日活躍用戶19.8億個，按年增3%，每月活躍用戶29.6億個，按年增2%。廣告暴光次數按年增加17%，平均價格下跌18%。

【META業績】Meta首錄收入下跌、本季指引遜預期盤前跌5%　朱克伯格預告更改fb、IG貼文推送方式

【META】Meta上季收入勢下跌　朱克伯格內部大會訊息公開、「與蘋果在元宇宙有理念決戰」

記者：譚志偉

美股 Facebook（美：FB） 元宇宙 Meta 廣告 純利 廣告 業績公布 軟件 美元

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