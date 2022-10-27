【金管局專訪】余偉文：金融峰會下周開、HK is back　「0+3」後銀行員工紛回港

國際金融領袖投資峰會下周舉行，統籌該項香港金融中心「省招牌」盛事的金管局總裁余偉文接受本報專訪時稱，峰會可向外界發出清晰信息「Hong Kong is back（香港回來了）」，並指自港府放寬入境檢疫要求至「0+3」，「有銀行向我說多了國際同事舉手說要來香港」，認為香港金融中心機遇依然多，而峰會如同一場煙花，令環球人才也會受吸引望望。

香港在疫情期間勞動人口明顯下跌，支柱行業金融業飽受人才荒。余偉文指，過去一年金融機構不論新設職位或現有崗位出缺，要招攬環球人才不易，歐美等海外人才擔心出入境限制令他們不能回家探望家人。

稱ifc近月外籍員工 人流增

余偉文以其辦公室所在地國金中心（ifc）為例，「今年4至5月若在ifc行逛，外籍員工人流明顯減少。」隨着港府連月放寬限制，近月ifc已多了很多外籍員工，不少基金和銀行都向他稱：「差不多無人再在外面」，相信0+3加上施政報告提出一系列人才措施，會大幅幫到香港吸納人才。他特別指出，港府表明「不走回頭路」也讓不少海外人士安心，「不用擔心全家搬進香港，安頓好、找到學校，卻突然返轉頭嚴厲收緊。」

過去一段時間，不止海外輿論，連不少港人都憂慮香港金融中心地位受動搖。余偉文強調，香港金融機遇對業內人士依然吸引，不單香港有區內最大的銀行和股市之一，「不少人誤解香港債市規模不夠，但其實香港是亞洲區最多國際債券發行地，資產管理規模也是區內最大」，同時兼備不同資產類別，形成很強生態圈。

港府今年初預告舉行國際金融領袖投資峰會，余偉文稱，早於今年5月已親自發出首輪邀請，即使當時香港正值第5波疫情最嚴峻時刻，已有不少人很快回覆答應會來。下周舉行的峰會，將有約200位金融界領袖將參與，當中包括100多家全球重要金融機構的主要負責人，約40家金融機構更是由董事長或行政總裁親自出席峰會。

會議撞期 有領袖「快閃」來港

余偉文稱，有兩、三個金融領袖在與公司的董事會會議撞期下，仍表明希望「想來一來（峰會），參加部分都好。」屆時乘飛機抵港不足24小時便離港。

他表示，多名跨國機構舵手雲集峰會，區域高層也會回巢香港，同時主辦周年慶祝活動，可加強「香港回來了」信息。

今次峰會反應成功，會否未來「添食」再辦？余偉文表示，峰會聯同金融科技周、七人欖球賽等活動，整個氣氛令環球對香港的印象「活起來」，希望先完成今次峰會，檢視參加者興趣，該局也會考慮明年會否在相若時間聯同其他活動一齊再舉辦峰會。

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記者：胡學能