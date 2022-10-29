【精算師轉型】為咩放棄筍工？　精算師自學基礎編程　轉型做軟件工程師

▲ 陳俊彥（Adrian，後排右一）曾向主管坦言，想利用其精算學背景及自學的編程知識來接受新挑戰，獲安排與工程團隊合作，續於去年成功轉職到該團隊。（受訪者提供圖片）

精算師多數是在大型保險公司或金融機構工作，並看準其高薪，選擇沿路直升。據英國精算學會網站最新數據顯示，香港市場的初級精算師月薪約2萬元，並將隨着年資及通過考試取得資格認證後翻倍。晉升至最高級別的首席精算師或高級合夥人，平均月薪更可達16萬元以上。

可是，同為精算出身的Bowtie聯合創辦人兼行政總裁顏耀輝及軟件工程師陳俊彥（Adrian），卻放棄了這份普遍人眼中的筍工。他們均認為：「滿足感、享受工作很重要。」

Adrian表示，他原本在2020年初加入該企，「與許多典型的精算畢業生一樣，進入了保險行業的精算團隊」。不過，至去年7月已正式轉職到軟件工程師崗位。他透露，當時入職初級精算師月薪約2萬多，並可以「平手」水平轉職。

該企管理層亦留意到，現今有不少打工仔如陳俊彥一樣，不太喜歡於傳統企業打工，於是加入初創或投身初創行列，渴求轉型覓多元出路。因此，尤其在人才有限的情況下，該企亦會針對員工的需要及潛質，以跨部門培訓作為對策，提供內部調遷機會。

舉例指，精算師向來被視為保險公司的「大腦」，同時可以更容易掌握市場趨勢和消費者行為，有利設計創新的保險產品，因此對於轉職到IT崗位，或更擅長於解決難題。

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自學基礎編程 探索非傳統路向

部分港人以「IT狗」稱呼資訊科技界從業員，暗指其職位不受尊重，工作辛勞且加班情況嚴重，也有從業員以此自嘲。言談間，Adrian笑言自己是「IT狗」，惟熱愛該充滿挑戰、解決問題的工作。

早年在大學讀精算，實習期間已察覺自己不太喜歡死板、重複的工作。

於是開始探索其他有興趣學科，如數據科學及工程，並自學基礎programming（程式設計）知識，盼畢業後找到一些非傳統類型公司的工作崗位。

向主管反映意向 盼接受新挑戰

回顧在應徵Bowtie精算團隊職位時，他曾向主管坦言，想利用其精算學背景以及Coding（編程）知識，從事一些創新又特別的工作，並願意接觸更多新範疇及新挑戰。因此，入職初期已獲公司安排，與工程團隊合作完成一項為期6個月的產品開發項目。

陳俊彥分享，由於內部設有方便團隊溝通、協作的軟件工具，並且劃分了不同Channel（交流管道），員工甚至可以藉此接觸及了解到其他部門的工作。「有甚麼問題或者話題想討論，只要在各Channel提出，同事也不會hea覆，互相交流實用資訊。」漸漸感受到同事之間互助的團隊文化，令他在這段時間找到熱情所在，勇敢提出轉職想法。

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團隊交流資訊 感受互助文化

然而他透露，跳出舒適圈期間，亦曾經因為發現技術及知識不足而猶豫，承受着不少心理壓力。

幸好當時部門主管協助分擔工作量，讓我有時間參與另一團隊工作。同時獲工程團隊資深同事的鼓勵、提攜，並帶我逐步轉型。

其後花約4個月，正式備戰轉職，包括利用綫上資源學習、參與工程訓練營（Boot Camp）等，成功於去年7月轉職。

記者：張寶燕

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