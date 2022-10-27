【雲端部署】銀行、零售業加速「上雲」解人才荒　跨系統整合節省遷移數據時間

▲ 近年企業面對數據安全、供應鏈問題，人才流失等挑戰，加速上雲步伐助數碼轉型。

近年企業加速上雲步伐助數碼轉型，藉此促進自動運行業務流程，同時解決數碼人才短缺問題。Oracle高級副總裁及亞洲區董事總經理李翰璋、副總裁暨香港及台灣區董事總經理盧偉權留意到，本港除了以金融及零售等行業愈來愈多引入雲端技術，支援及擴展全球服務，物業管理及建造業的雲端應用需求亦正在增加。

近年企業面對數據安全、供應鏈問題，人才流失等挑戰，惟同時需要應對客戶需求，提升服務體驗質素。在金融業方面，企業既要確保使用的數據庫支援其關鍵系統，還要同時保持管理數據的控制權，滿足數據區域性與安全法規的要求。以滙豐集團 （HSBC）為例，就使用了數據庫及數據庫即服務，以應對上述需求，加速銀行數碼轉型。

讓其升級數據庫系統並轉移至該企的OCI（Oracle Cloud Infrastructure）的『Oracle Exadata Cloud@Customer』（ExaCC）雲端服務，實現雲端自動管理舊版應用程式，以及根據客戶和當地市場的需求擴展服務。

有見勒索軟件攻擊愈趨頻繁，企業更重視數據安全的保護。針對相關痛點，李翰璋指出，該企亦有加強數據庫關鍵任務的數據安全性，幫助企業應付勒索軟件、停機和人為錯誤造成的影響；另配合新服務讓企業能設定、監控和管理用於建立應用程式完整技術堆疊的災害復原。

▲ 左起：Oracle副總裁暨香港及台灣區董事總經理盧偉權；Oracle高級副總裁及亞洲區董事總經理李翰璋（張寶燕攝）

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「橫向」整合 省人手遷移數據工序

現時不少行業也面對數碼人才不足的痛點，加強工序、數據收集及分析自動化有助應對挑戰。例如珠寶行業龍頭周大福，採用了跨數據庫、跨系統的「橫向」整合解決方案，協助整合業務數據，作更精準的市場評估與分析，另協助在短時間及低成本下完成數據財務報告視圖；美心集團旗下亦已有16個系統採用「橫向」整合，可自動化遷移數據，並節省遷移數據時間。

以往有不少人手管理工序如跨系統、跨數據庫抽取數據，針對企業缺乏數碼人才的痛點，盧偉權指，提供跨數據庫、跨系統的「橫向」整合，以及和「由應用到底層，包括數據庫、OS（操作系列）」的「垂直」整合管理應用程式的解決方案，也對加速創新非常重要。

盧偉權還留意到，本港市場的數碼轉型、上雲需求分別在物業管理如ESG、能源管理，以及建造業提升安全度等方面陸續增加。

餐飲業宣傳規劃時間減半 換Mirror閃卡都有得分析？

餐飲業方面，美心集團旗下包括翠園、Simplylife等不同類型的餐廳品牌，每日處理超過60萬筆交易。盧偉權指出，該集團為了更有效處理預訂、外賣、數碼支付、優惠劵等不同類型的數據，提升共1,700多間餐廳的服務，便在OCI上圍繞Oracle自動數據倉庫建構數據分析基礎架構，降低基礎架構成本、維修數據庫工作，及轉移數據的時間。

麥當勞香港則透過Application Express（APEX）低代碼開發平台，建構促銷活動數據的用戶界面，將團隊每星期優惠券活動的規劃時間縮短一半。配合人工智能（AI）、機器學習等技術，更可讓平台自行解構數據，分析指定產品或優惠的受歡迎程度如「換Mirror閃卡的人是否愛吃Big Mac（巨無霸）」等。

隨著企業開始制定上雲策略擁抱雲端，甚至在重構出新一代的IT基礎架構時，以雲端為核心。他們均預計，企業採用混合雲或多雲（multi-cloud）等架構將成為未來常態，並已拓展數據中心至40個地區（region），支援全球企業上雲趨勢。他們又指出，企業在數碼轉型進程中，要面對三大關鍵要素，包括：

1/ 簡化現代化應用程式的開發及執行操作，即使在手機上也可操作

2/ 自動化數據庫建構數據分析基礎架構

3/ 完善AI及機器學習以提升分析準確度

針對簡化現代化應用程式開發，李翰璋另舉例指，該企上周在拉斯維加斯舉行的Oracle CloudWorld 2022中宣布，其最新版本融合式資料庫Oracle Database 23c Beta，將支援所有資料類型、工作負載和開發樣式，目標是令「應用程式開發變得簡單」。

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記者：張寶燕

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