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【美股焦點】Visa季度純利勝預期　股價升超過5%

股市 23:42 2022/10/26

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Visa（美：V）  公布，截至今年9月底止第四季收入按年升19%至77.9億美元，較市場預期75億美元為佳，期內純利按年增長10%至39.4億美元，每股經調整盈利為1.93美元，勝預期1.86美元。公司股價在美股開市後走強，現升逾5%，暫報204.79美元。

受惠全球支付網絡使用量增加

集團表示，盈利勝預期是由於全球支付網絡使用量增加，期內全球支付網絡處理了近2.93萬億美元支付，愈來愈多美國人因強美元而出國外遊，不過認為美元飆升對美國旅遊業來說並不是一件好事，因美國旅遊業的相當大的一部分收入是來自國際遊客。

公司季度按固定匯率計算的交易額按年升12%至509億美元，支付量則按年增長10%，而跨境支付量則按年升36%，期內經營開支按年增長20%至27億美元。

批准120億美元回購計劃

Visa指目前還沒有看到消費者購買行爲的變化。Visa首席執行官Al Kelly表示短期內存在一些不確定性，但對消費者支付、新流量和增值服務等領域的長期增長軌迹仍有信心。

公司董事會還批准將該公司的季度股息提高20%至每股0.45美元。此外，董事會還批准了一項新的120億美元的股票回購計劃。

 

 

 

美股 股票 威士卡（Visa，美：V）

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