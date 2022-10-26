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【著數優惠】中銀信用卡簽賬分期登錄Alipay　首三次淘寶分期面手續費

Hot Talk 22:46 2022/10/26

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【著數優惠】中銀信用卡簽賬分期登錄Alipay　首三次淘寶分期面手續費

中銀香港與 AlipayHK、淘寶中國香港宣布，「中銀信用卡簽賬分期」正式登陸AlipayHK，中銀信用卡（國際）副總經理林敏儀表示，其信用卡分期業務過去六個月的交易金額按年錄雙位數升幅，涵蓋小額至大額消費，顯示客戶對分期服務需求殷切。

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為了讓客戶享受到更靈活及自主的支付方式，中銀信用卡（國際）將繼續透AlipayHK與不同商戶合作，將簽賬分期服務拓展至更多線上及線下消費場景。

螞蟻國際業務大中華區總經理李詠詩表示，截至8月於 AlipayHK 綁定中銀信用卡作消費平均交易金額按年增逾2成。

今次AlipayHK首次加入信用卡簽賬分期的支付方式，客戶現時於淘寶使用 AlipayHK 綁定 中銀信用卡消費 ，首三次簽賬分期可享免手續費。 客戶於雙11及雙12活動期間於 AlipayHK綁定中銀信用卡，便可於淘寶香港站上購物，除首三次申請分期可享免手續費外，更盡享雙11及雙12特別優惠，當中包括淘寶香港站立減優惠及手續費優惠。

【ET財智Talk】強積金2023年有機會回升？GUM王玉麟教你MPF攻守策略

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【信用卡優惠】中銀信用卡推出「綠綠星期六」　每月第3個星期六於指定商戶消費最高享16%現金回贈

記者：宋佩恩

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