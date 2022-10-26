【業績︱藥明系】藥明康德第三季多賺2.1倍至27.4億人幣

▲ 藥明康德第三季多賺2.1倍

藥明康德 （02359） 公布，第三季營業收入按年升77.8%至106.4億元（人民幣，下同），淨利潤按年升209.1%至27.4億元，扣除非經常性損益的淨利潤升143.3%至23.8億元。

總結首三季，營業收入按年升71.9%至283.9億元，淨利潤按年升107.1%至73.8億元，扣除非經常性損益的淨利潤升100.6%至62.3億元。

按業務分部計，化學業務為主要收入來源，增長亦最勁，首三季收入按年升106.6%至208.2億元，測試業務、生物學業務及細胞及基因療法CTDMO業務的收入亦有逾兩成增長，僅國內新藥研發服務部收入跌27.9%至6.7億元。

藥明康德指，首三季來自美國客戶收入增加110%至189.9億元，中國客戶收入增長30%至53.2億元，歐洲客戶收入增長21%至29億元。

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編輯：袁諾曦