▲ 【新股IPO】交通燃氣通過上市聆訊 首4個月少賺26%

山東天然氣供應商交通燃氣通過上市聆訊，交通燃氣為銷售管道天然氣，經營壓縮及液化天然氣加油站，建設及安裝；以及銷售燃氣器具等業務。截至4月底止4個月，集團收益按年增16.4%至1.58億元人民幣（人民幣，下同），純利按年少25.8%至1131.8萬元。興證國際為獨家保薦人。

管道、壓縮及液化天然氣首4個月價量齊升

以收入劃分，建設及安裝服務按年少19%至1446.6萬元；燃氣器具收入按年少74%至155.9萬元；管道天然氣銷售按年增27%至1.33億元；壓縮及液化天然氣銷售按年增27%至901.3萬元。

當中，管道天然氣每平方米均價按年增21%至3.5元，銷量增8%至3747.9萬立方米；壓縮及液化天然氣均價難增28%至4.1元；銷量按年少12%至197.1萬立方米。

期內住宅管道天然氣低於平均成本

集團為山東濰坊高密市獨家營運天然氣銷售及相關業務，高密市為全國第74大城市。涉區內70%特許經營權；有效期自2009年8月18日起30年期，即仍有近17年時間屆滿，客戶涉工業、住宅及商業層面用戶。

集團指出，期內住宅管道天然氣售價顯著低於管道天然氣平均成本，乃受市場管道天然氣供應緊張，加上俄烏戰爭進一步加劇供應緊張。據政府政策，集團並無自由調整住宅管道天然氣售價，導致首4個月，住宅管道天然氣終端用戶銷售管道天然氣現淨虧損。

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記者：宋佩恩