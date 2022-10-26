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【大灣區】大灣區青年基金舉行大抽獎　鼓勵港青北上發展

商業 21:02 2022/10/26

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為了宣傳大灣區的發展潛力，吸引香港年輕人才北上發展，近期有大量大大小小的活動及講座，甚至有大抽獎活動。「灣區新活新里程」大抽獎，昨日抽出了521名得獎者。

【搶人才】畢業生就業前景信心僅5.26分　勞資雙方薪金期望落差達4000元

【復常人才挑戰】疫下餐飲業失6萬從業員　時薪80元亦無人問津

活動由大灣區共同家園青年公益基金舉辦，於今年4月至9月推出。目的是持香港青年於大灣區發展。據悉是次大抽獎活動吸引不少年滿18至45歲、持有效港澳居民來往內地通行證，並為大灣區青年基金YO PLACE 會員及持有大灣區青年卡的香港青年參加。大灣區青年基金在0月25日於YO PLACE即場抽出了521名得獎者。

【請人難】亞太區網絡安全人員嚴重不足　職位空缺達216萬個

【移民澳洲】政府宣布增多類簽證配額 包括父母及技術移民

1位大獎得主：獲得由黃廷方慈善基金贊助位於大灣區中山市「越秀．天樾灣」建築面積105平方米3+1房連精裝修的住宅單位一套，價值約港幣250萬元
20位二獎得主：每人可獲港幣20000元灣區生活簽賬額
500名三獎得主：每人可獲港幣1000元灣區生活簽賬額
未獲抽中者：每人獲100元的灣區交通津貼 

大灣區共同家園青年公益基金主席黃永光先生表示

國家及香港特區政府都十分重視香港青年在大灣區的發展，上星期剛發表的施政報告中亦宣佈將成立『融入國家發展大局督導組』，以推進、督導跨局工作，加強與內地機構溝通，及深化與其他大灣區內地城市合作，從而對接國家『十四五』規劃和大灣區建設策略。在此機遇下，基金將繼續舉辦多元化活動，鼓勵香港青年利用一國兩制的獨特優勢，於灣區更大的舞台成就夢想，為國家及香港發展作出貢獻。

編輯：梁巧恩

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