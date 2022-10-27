第9屆香港美食嘉年華周末舉行　主辦方商戶看好人流消費

▲ 美食嘉年華將於周末舉行，將有限量1元產品及眾多購物優惠。(王浩賢攝)

第9屆香港美食嘉年華將於周末假葵涌運動場舉行，主辦單位中華廠商聯合會預計今年整體銷售及人流跟去年相若，參展商將於會場內推出聚多優惠及多國美食產品，有商戶預料生意額可達6位數字。

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美食嘉年華今年載譽回歸，場內將有逾290個攤位，大會亦分成4大主題區，包括：健康養生、休閒食品、餐飲用具，以及新增日韓美食區，將有泡菜、醃漬海鮮、腌菜、人參、醬油蟹、零食、冷凍食品及麵食和特產，吸引仍未能外遊的市民，留港體驗當地美食。另外大會亦有多項表演活動、烹飪示範、工作坊及大抽獎等娛樂節目，配合月底萬聖節，大會將在29日有主題活動吸引親子家庭進場。

會場各展商以「平靚正」商品吸引大眾，亦會聯同大會推出不同優惠時段「破抵價」，部分產品低於1折。廠商會會長史立德預計今屆入場人數約15至17萬人左右，跟去年相若，認為消費券額度雖有分散，但實體露天活動仍吸引，近日良好天氣亦能推動氣氛，料生意額跟上屆接近約一億港元。

香氣肉骨茶、健康製造吸客

因防疫政策，會場未能提供試食，參展商都用其他方法吸引市民，主力馬來西亞產品的展商御殿堂表示，去年反應算不俗有6位數字銷售額，料今年疫情放寬會更好，並近期引入罐裝拉茶飲品，其肉骨茶湯包亦是焦點，之前展覽時在現場烹調以氣味吸引市民消費，反應甚佳，今次會場將有任選組合優惠及「1元」限量優惠產品。

迪斯高國際亦以馬來西亞食品為主，並強調天然健康，如原味材料醬包的娘惹叻沙即食麵，標榜無添加味精及全小麥製造，另面向素食人士的黑白胡椒麵亦有捧場客，另有健康天然糖果及芝士波零食等。會場將會有福袋組合包吸客，有上述的即食麵及最新引入的罐裝馬來西亞特飲系列，發言人預計生意及人流跟上屆相若。

東北大米產品首參展

首次參加美食嘉年華的浚一企業以東北大米產品為主，其口感類似日本珍珠米而且較低糖，早前在美食博覽參展已獲不錯反應，銷售甚比預期要更好。其產品有精品包裝米、家庭袋裝米、米粉等，希望品牌以鮮明形象可用於送禮作賣點。會場亦有限量「1元」優惠價產品，以及特價組合、滿額免費送貨等吸引市民。

另一銷售日本品牌乳酸飲品的駿馬達國際表示，港人對乳酸飲品受落，其產品亦使用健康配方，毋須冷藏亦方便儲存，是次參展將有多款優惠組合，以及原箱送貨免運，並有更新口味推出，相信會吸引到消費者注意，料銷售額會有增長。

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記者:王浩賢