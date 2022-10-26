【新股IPO】內地醫療機械提供商樂普心泰成功闖關 上半年利潤按年少41.9%

內地樂普醫療持股85.48%的心臟病醫療機械提供商樂普心泰醫療已成功闖關，獨家保薦人為中金公司。樂普心泰醫療於1994年成立，主要針對結構性心臟病的介入醫療器械研發、生產及商業化，其研發中心位於北京及上海，產品銷售至巴西、意大利及俄羅斯等地。截至6月底止，其收入按年增長12.5%至1.25億元人民幣，期內利潤則按年少41.9%至2425.5萬元人民幣。

同場加映：【溫股知新】系統性風險上升 以守為攻先至醒

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

產品組合方面，心泰涉20款已上市封堵器產品、9款封堵器在研產品以及21款主要心臟瓣膜在研產品，所有產品均為自主研發；共232項及51項已註冊及待決專利申請。按已上市及在研管綫產品組合計，公司是是中國唯一一家產品組合覆蓋針對結構性心臟病的介入醫療器械市場主要三大應用領域（即先天性心臟病、心源性卒中及瓣膜病）的供應商，按2021年於中國銷售確認收入計，市場份額為38%，為內地最大先天性先天性心臟病封堵器產品及相關手術配套產品製造商。

同場加映：【青姐話】跌市莫估底 揸Cash最實際

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：張以正