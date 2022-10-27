維他奶發盈喜 料上半年度多賺最少3.3倍

維他奶(00345)發盈喜，預期截至9月底止中期純利介乎1.4億元至1.5億元，較去年同期的3,280萬元，增長約3.3倍至3.6倍。上升主要原因是集團內地業務的淨利潤大幅增加。維他奶指，其內地業務取得令人鼓舞的收入增長及穩健的盈利能力。此外，公司主要在香港的業務於本期間獲得有關2019冠狀病毒的政府補貼為5,919萬元，而上一期間的政府補貼則為400萬元。

【港交所388】港交所暫停 恒指期貨產品市場波動調節機制 詳情請看【下一頁】

【青姐話】跌市莫估底 揸Cash最實際

維他奶今年中曾表示，本年度的目標是恢復具盈利性的增長，同時看好內地仍有若干省份存在同店銷售和人均消費提升的機會。去年度因錄得虧損而首次不派息的維他奶當時亦指一有預期的盈利，會作適當分派。

摩通指中資股現屆吸納時機 另推薦10隻高息股 詳情請看【下一頁】

【溫股知新】系統性風險上升 以守為攻先至醒

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】



#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv



#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】



#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】



#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機