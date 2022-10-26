【美股焦點】波音第三季收入增4%　虧損33億美元　盤前照升

飛機製造商波音（美：BA）第三季收入按年微升4%至159.6億美元，但遠低於市場預期177.6億美元，期內錄得超過33億美元虧損，調整後每股虧損達6.18美元，亦差過市場預期虧損0.08美元，但公司指季內錄得近30億美元自由現金流，波音股價盤前由跌轉升，暫升1%，報148.19美元。

國防業務致巨額虧損

集團指季內錄得巨額虧損原因，主要是國防開發業務出現了28億美元虧損，公司早前曾披露，在與美國前總統特朗普（Donald Trump）談判的新空軍一號飛機合約中損失了超過10億美元。

公司第三季度自由現金流為達31.9億美元，遠高於市場預期13.8億美元，令市場有驚喜，成為股價盤前由跌轉升的主要原因，集團指今年可望穩步實現正向的自由現金流。

集團指供應鏈問題和勞動力短缺正在阻礙產量增加，又提到波音787項目的生產率很低，預計隨時間推進，往後將逐漸恢復到每月生產5架。

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編輯：葉志偉