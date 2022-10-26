【大行報告】美銀：第三季表現遜預期 下調萬洲國際目標價至5.6元

美銀證券指，萬洲國際（00288）今年第三季表現遜預期，主要因通脹及宏觀疲弱，導致豬肉及生豬價差收窄，令美國新鮮豬肉業務虧損較預期大。該行下調其目標價至5.6元，維持「買入」評級。萬洲國際周三（26日）收市報4.26元，跌5.3％。

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該行指集團第三季經營利潤增長10%，比預期增長15%至20%差，純利則下跌11%，亦遜於預期的溫和下跌，並分別下調集團今明兩年每股盈利預測10%及9%。美銀預期在成本上升下，集團最大盈利貢獻的包裝肉業務，未來兩至三季可能面臨高基數和盈利能力正常化問題，而上游生豬業務則仍要面對能見度問題。





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萬洲國際日前公布，截至今年9月底的首九個月，按生物公允價值調整前計收入為204.07億美元(下同)，按年上升1.7%；純利9.14億元，按年增長16.4%，每股基本盈利7.12分。按生物公允價值調整後計，首九個月純利為8.34億元，按年跌1.7%。

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撰文：鄭昊彤